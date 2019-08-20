Birleşmiş Milletler (BM), Libya Ulusal Ordusu (ENL) ile kabile muhalifleri arasında Murzuk kenti ve yakınında çıkan çatışmalarda son 1 ayda 90 kişinin öldüğünü açıkladı.

BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, yaptığı açıklamada, "Murzuk şehri ve çevresinde en az 90 sivil öldü. 200’den fazla kişi de yaralandı” dedi.

Sadece 45 kişinin 4 Ağustos’ta düzenlenen hava saldırısında öldüğünü belirten Laerke, “4 gün sonra, ülke içinde yerinden edilmiş kişileri barındıran bir evi vuran mermiler de 6 çocuğun ölümüne ve pek çoğunun da yaralanmasına neden oldu" ifadelerini kullandı.

Çatışmaların tüm bölgelerde hem uçaklar, hem de dronlar tarafından gerçekleştirildiğini, yaralılara erişimin düşmanlıklar nedeniyle zor olduğunu belirten Laerke, "BM ve insani yardım kuruluşları acil tıbbi bakım, yiyecek dağıtımı, barınma ve gıda dışı eşya ihtiyacına cevap vermeye çalışıyor“ dedi.

Uluslararası Göç Örgütü’ne (IOM) göre Ağustos ayının başından beri Murzuk ve çevresinde yaşanan çatışmalar sonucu 9 bin 450 kişi yerlerinden edildi. Yerlerinden edilenler arasında; Nijer, Çad ve Nijerya’dan Libya’ya gelen 300’den fazla göçmenin de olduğu bildirildi.

