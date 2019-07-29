BM'den Libya'da ateşkes ve uluslararası toplantı çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame, Libya'da taraflara Kurban Bayramı'ndan önce ateşkes ve daha sonra ilgili ülkelerin katılımıyla üst düzey uluslararası toplantı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyini, Libya'daki gelişmelere ilişkin bilgilendiren Salame, başkent Trablus çevresinde devam eden çatışmalarda 106'sı sivil yaklaşık bin 100 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Salame, 40 binden fazla kişinin çatışmalardan doğrudan etkilendiğini belirterek insani durumun da kötüye gittiği uyarısı yaptı.

- Libya'da yabancı paralı askerlerin sayısı artıyor

Gerginliğin azaltılması yönündeki çağrılara rağmen, her iki tarafın da hava saldırılarını artırdığını ifade eden Salame, yabancı paralı askerlerin sayısında da artış olduğunu söyledi.

Libya'da göçmen ve mültecilerin tutulduğu bir kampın, koordinatlar bildirilmiş olmasına rağmen hedef alınmasıyla her iki tarafın da uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini belirten Salame, Libya üzerinden deniz yoluyla Avrupa'ya geçmeye çalışırken boğulan göçmenlerin trajedisine de değindi.