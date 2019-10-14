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BM'den "Libya'da savaş suçlarını durdurun çağrısı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 23:46 | Son Güncelleme

Halife Hafter güçlerine bağlı savaş uçaklarının sivilleri hedef alması sonrası Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu "savaş suçlarının durdurulması" çağrısı yaptı

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'da savaş suçlarının durdurulması çağrısında bulunarak, masum sivillerin kanının akıtılmasına sessiz kalmayacağını açıkladı.

UNSMIL'den yapılan yazılı açıklamada, başkent Trablus'un sivil yerleşim alanı olan El-Fernac bölgesine rastgele düzenlenen saldırı karşısında büyük şaşkınlık yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Libya'da işlenen savaş suçları ile hemen hemen her gün masum sivillerin kanının akıtılmasına sessiz kalmayacağız." ifadelerine yer verildi.

Libya'da "savaş suçlarının durdurulması" çağrısında bulunulan açıklamada, Fernac'a düzenlenen barbarca saldırı sonucu 3 masum sivilin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının başkent Trablus'un Fernac bölgesindeki sivil alanlara rastgele düzenlediği saldırılar sonucu 3 küçük kız kardeş yaşamını yitirmiş, anne ve bir erkek kardeş ise yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BM Hafter Libya

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