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BM'den Mozambik açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 13:42 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Idai kasırgası ve sellerin vurduğu Mozambik’te, 600'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Idai kasırgası ve sellerin vurduğu Mozambik’te, 600'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, bin 600 kişinin de yaralandığını bildirdi.

BMMYK Sözcüsü Babar Baloch, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Afrika'nın güneyindeki ülkelerden Mozambik'te geçen ay meydana gelen felakete ilişkin yeni rakamlar paylaştı.

Baloch, BMMYK'nin Mozambik hükümeti ve diğer ortaklarıyla kasırga ve sellerden dolayı yerlerinden edilen ailelerin "yeniden yerleştirilmesi" çalışmalarına başladığını aktardı.

Ülkenin kıyı şehri Beira’da geçen cumartesi 200 ailenin acil durum sığınaklarından taşınarak BMMYK'nin hazırladığı kamplara yerleştirildiğini belirten Baloch, önümüzdeki 10 günde de okul ve kütüphane gibi binalarda kalan 70 bin kişinin taşınacağını ifade etti.

Baloch, resmi makamların tahminlerine göre Idai kasırgası ve sellerin vurduğu ülkede, 600'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, bin 600 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ülkede 240 bin evin zarar gördüğünü, 111 bin evin de yıkıldığını aktaran Baloch, tahmini 1 milyon 800 bin kişinin yardıma muhtaç hale geldiğini kaydetti.

Idai kasırgası ve sellerin geçen ay vurduğu Mozambik’te kolera salgının ardından halkın açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirilmişti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin kıyı şehri Beira’da Vali Daviz Simango, kasırga ve sel felaketlerinde yaklaşık 1,7 milyon dönüm tarlanın sular altında kaldığını açıklamıştı.

Simango, yüz binlerce kişinin gıdaya ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, "Maalesef, bölgelerde hasat yapılmadan afet meydana geldi. Şimdi halk çok aç, yiyecek bir şey yok." ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BMMYK mozambik

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