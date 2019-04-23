BM'den Mozambik açıklaması

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Idai kasırgası ve sellerin vurduğu Mozambik’te, 600'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, bin 600 kişinin de yaralandığını bildirdi.

BMMYK Sözcüsü Babar Baloch, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Afrika'nın güneyindeki ülkelerden Mozambik'te geçen ay meydana gelen felakete ilişkin yeni rakamlar paylaştı.

Baloch, BMMYK'nin Mozambik hükümeti ve diğer ortaklarıyla kasırga ve sellerden dolayı yerlerinden edilen ailelerin "yeniden yerleştirilmesi" çalışmalarına başladığını aktardı.

Ülkenin kıyı şehri Beira’da geçen cumartesi 200 ailenin acil durum sığınaklarından taşınarak BMMYK'nin hazırladığı kamplara yerleştirildiğini belirten Baloch, önümüzdeki 10 günde de okul ve kütüphane gibi binalarda kalan 70 bin kişinin taşınacağını ifade etti.

Baloch, resmi makamların tahminlerine göre Idai kasırgası ve sellerin vurduğu ülkede, 600'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, bin 600 kişinin de yaralandığını bildirdi.