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BM'den Somali'de "istenmeyen" temsilcisinin yerine yeni atama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 22:44 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Somali hükümetinin, BM Özel Temsilcisi Nicholas Haysom'ı "istenmeyen adam" ilan ederek, ülkeden kovmasından derin üzüntü duyduğu ve bu göreve yeni bir temsilci atayacağı duyuruldu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Somali hükümetinin, BM Özel Temsilcisi Nicholas Haysom'ı "istenmeyen adam" ilan ederek, ülkeden kovmasından derin üzüntü duyduğu ve bu göreve yeni bir temsilci atayacağı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Guterres'in sahada ve alanında deneyimli ve saygın bir uluslararası temsilci olan Haysom'a güveninin tam olduğunu ve Somali hükümetinin bu kararınından üzüntü duyduğunu söyledi.

''İstenmeyen adam'' doktrininin, BM personeline veya ilgili kişilere uygulanamayacağının altını çizen Haq, Guterres'in yine de BM'nin Somali halkına destek olması ve ülkedeki çalışmalarını sürdürebilmesi için bu göreve yeni bir temsilci atayacağını belirtti.

Somali, BM Somali Özel Temsilcisi Haysom'ı içişlerine müdahalede bulunduğu gerekçesiyle istenmeyen adam ilan etmişti.

Haysom'ın geçen hafta Somali hükümetine yazdığı mektupta, ülkenin Güney Batı eyaletindeki başkanlık seçimlerinde aday olan eski Eş-Şebab liderlerinden Abu Mansur olarak da bilinen Muhtar Robow'un gözaltına alınmasının yasal gerekçesini sorması üzerine, yetkililer Haysom'ın Somali'den ayrılmasını istemişti.

Somali'nin BM Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman, BM'yi ülkesinin içişlerine müdahale etmekle suçlayarak, ''BM ve yetkililerinin içişlerimize karışmama ve Somalililerin kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmesine saygı duyma gibi bir görevi, hatta yükümlülüğü var.'' demişti.

Haysom ise eski Eş-Şebab liderlerinin gözaltına alınmasının ardından şiddet olaylarının yaşandığını, Robow'un, destekçilerini siyaset yerine şiddete yöneltebileceğini belirterek, Somali hükümetine eleştiriler yöneltmişti.

Haysom, eylül 2018'de BM Genel Sekreteri Guterres tarafından Somali Özel Temsilciliği görevine getirilmişti.

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