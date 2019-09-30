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BM'den "Suriye Anayasa Komitesi güven artırıcı önlemlerle desteklenmeli" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 18:35 | Son Güncelleme

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen: - "Anayasa Komitesini Suriyeliler ve uluslararası toplum arasında güven inşa edecek adımlar takip ederse, bu zorlu krizden çıkılabilir ve Yeni bir Suriye oluşturulabilir" - "(Tutukluların serbest bırakılması) Bu çok önemli bir adım ve şimdi tam zamanı"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, "Anayasa Komitesini Suriyeliler ve uluslararası toplum arasında güven inşa edecek adımlar takip ederse, bu zorlu krizden çıkılabilir ve Yeni bir Suriye oluşturulabilir." dedi.

BM Güvenlik Konseyini 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak 150 kişiden oluşan Anayasa Komitesi hakkında bilgilendiren Pedersen, komitenin, rejim ve muhalifler arasındaki "ilk somut anlaşma" ve Suriye halkı için umut olduğunu söyledi.

Pedersen, komitenin taraflara yüz yüze diyalog imkanı sunacağını, daha geniş bir siyasi sürece kapı aralayabileceğini vurgulayarak, "Anayasa Komitesini Suriyeliler ve uluslararası toplum arasında güven inşa edecek adımlar takip ederse, bu zorlu krizden çıkılabilir ve Yeni bir Suriye oluşturulabilir." ifadelerini kullandı.

- Komite, iki eş başkanlı olacak

Anayasa Komitesinin yeni bir anayasa hazırlayacağı ya da mevcut anayasada değişiklikler yapabileceğine dikkati çeken Pedersen, komitenin rejim ve muhaliflerden oluşan iki eş başkanı olacağını söyledi.

Pedersen, Anayasa Komitesindeki isimleri, tarafların katılımlarını teyit ettikten sonra açıklayacağı bilgisini paylaştı.

Tutukluların serbest bırakılması konusunda harekete geçilmesi çağrısı da yapan Pedersen, "Bu çok önemli bir adım ve şimdi tam zamanı." dedi.

Pedersen, söylemlerin de son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, taraflara yeni bir sayfa açabilmek için birbirlerine niyetlerini "doğru kelimelerle" anlatmaları çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
anayasa komitesi Geir Pedersen Suriye

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