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BM'den Yemen açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 01:34 | Son Güncelleme

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de son günlerdeki sivil kayıplardan üzüntü duyduğunu açıkladı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de son günlerde tırmanışa geçen hava saldırılarında onlarca sivilin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, "Bu (saldırılar), bir kez daha içler acısı bir hadisedir." ifadesini kullandı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, yaptığı yazılı açıklamalarda, Yemen'de bu hafta içinde düzenlenen ve 22 sivilin ölümüne neden olan hava saldırılarına tepki gösterdi.

Yemen'de savaşan tarafları şiddete son vermeye, uluslararası hukuka saygı duymaya ve Yemen'de siyasi sürece elverişli ortam sağlamaları için somut ve hızlı adımlar atmaya davet eden Griffiths, "Gıdaları, temel malları, seyahatleri ve tıbbi tedavilerini karşılayamayan milyonlarca Yemenlinin acısını hafifletecek acil insani konulara öncelik verilmelidir." ifadesini kullandı.

Griffiths, hafta başından bu yana tırmanışa geçen hava saldırılarından üzüntü duyduğunu belirterek, bu saldırıları "içler acısı bir hadise" olarak nitelendirdi.

BM Yemen Özel Temsilcisi, açıklamasında saldırılarla ilgili herhangi bir tarafı suçlamadı.

- Grande 22 sivilin öldüğünü açıklamıştı

BM Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande, Yemen'de iki günde düzenlenen hava saldırılarında 22 sivilin öldüğünü açıklamıştı.

Grande, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Sana'nın kuzeyindeki Amran ilinin Es-Sevad bölgesine pazartesi günü düzenlenen hava saldırılarında aynı aileden aralarında kadın ve çocukların da olduğu 7 kişinin, dün de Ed-Dali vilayetine bağlı El-Fahir bölgesinde bir evin vurulduğu saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

Grande, BM ile ortak çalışan sivil savunma heyetlerinin, Yemen'de 2019'un başından bu yana 700'den fazla sivilin öldüğünü, bin 600 sivilin yaralandığını bildirdiğini aktarmıştı.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarında zaman zaman çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

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BM BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths sivil ölümler Yemen

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