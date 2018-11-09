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BM'den Yemen için yeni insani yardım planı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 19:35 | Son Güncelleme

WFP Sözcüsü Herve Verhoosel: - "WFP Yemen'de kitlesel açlığı önlemek için ayda 14 milyon insana ulaşmayı hedefleyen plan hazırlıyor" - "(Yemen'de) Dünyanın en büyük insani krizi ve en kötü gıda güvensizliği krizi var"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Herve Verhoosel, Yemen'de dünyanın en büyük açlık ve insani krizinin yaşandığını belirterek, "WFP Yemen'de kitlesel açlığı önlemek için ayda 14 milyon insana ulaşmayı hedefleyen plan hazırlıyor." dedi.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Sözcü Verhoosel, Yemen'de hali hazırda ayda 8 milyon sivile insani yardım ulaştırdıklarını bildirdi.

Ülkede kitlesel açlığı önlemek için her ay 14 milyon Yemenliye ulaşmayı hedefleyen plan hazırlığı içinde olduklarını aktaran Verhoosel, "Ancak, açık olalım, bu bir günde yapılacak bir iş değil. Yemen içinde ve dışında herkesin desteğine ihtiyacımız olacak." diye konuştu.

Verhoosel, planın hayata geçirilmesi için devasa düzeyde lojistik, insan kaynakları, güvenlik ve finansman desteğine gereksinim duyulduğunu vurgulayarak, "WFP olarak yukarıdan aşağıya hepimiz bu krize karşı mücadele vermek için motive olmuş durumdayız. (Yemen'de) dünyanın en büyük insani krizi ve en kötü gıda güvensizliği krizi var. Personelimiz bu plan için haftanın yedi günü çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, 20 Ekim'de AA'ya yaptığı açıklamada, "Yemen'de durum değişmezse gelecek aylarda 14 milyon insan gıda yetersizliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya kalacak." ifadelerini kullanmıştı.

Yemen'de yaklaşık 4 sene önce patlak veren iç savaş nedeniyle ülkede son yüzyılın en büyük açlık ve insani krizlerinden biri yaşanıyor. 29 milyon nüfuslu ülkede 22,2 milyon sivil, insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı ülkede, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

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Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı Herve Verhoosel WFP

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