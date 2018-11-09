BM'den Yemen için yeni insani yardım planı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Herve Verhoosel, Yemen'de dünyanın en büyük açlık ve insani krizinin yaşandığını belirterek, "WFP Yemen'de kitlesel açlığı önlemek için ayda 14 milyon insana ulaşmayı hedefleyen plan hazırlıyor." dedi.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Sözcü Verhoosel, Yemen'de hali hazırda ayda 8 milyon sivile insani yardım ulaştırdıklarını bildirdi.

Ülkede kitlesel açlığı önlemek için her ay 14 milyon Yemenliye ulaşmayı hedefleyen plan hazırlığı içinde olduklarını aktaran Verhoosel, "Ancak, açık olalım, bu bir günde yapılacak bir iş değil. Yemen içinde ve dışında herkesin desteğine ihtiyacımız olacak." diye konuştu.

Verhoosel, planın hayata geçirilmesi için devasa düzeyde lojistik, insan kaynakları, güvenlik ve finansman desteğine gereksinim duyulduğunu vurgulayarak, "WFP olarak yukarıdan aşağıya hepimiz bu krize karşı mücadele vermek için motive olmuş durumdayız. (Yemen'de) dünyanın en büyük insani krizi ve en kötü gıda güvensizliği krizi var. Personelimiz bu plan için haftanın yedi günü çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.