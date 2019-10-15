HABER

BM'nin DEAŞ'lı mahkumların serbest bırakılmasından haberi yokmuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 16:40 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, Tel Abyad'da YPG/PKK teröristlerinin kontrolünde olan hapishaneden DEAŞ'lıların serbest bırakılmasından haberdar olmadıklarını iddia etti - OHCHR Sözcüsü Rupert Colville: - "DEAŞ'lı mahkumların serbest bırakıldığını teyit edecek bilgiye sahip olmadığımızın haricinde bu konuda fazla bir bilgiye sahip değilim" - "Kürt silahlı grupların (YPG/PKK) muhafazasında olan tüm mahkumlar ve tutuklularının durumu ve kaderinden derin endişe etmeye devam ediyoruz. Mahkumların durumu oldukça değişken ve alarm verici"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, Tel Abyad'da YPG/PKK teröristlerinin kontrolünde olan hapishaneden DEAŞ'lıların serbest bırakılmasından haberdar olmadıklarını iddia etti.

Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıcından bu yana Türkiye aleyhinde tek taraflı açıklamalar yapmayı sürdürmesi dikkat çekmeye devam ediyor.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, önde gelen BM kuruluşlarının sözcüleri yaptıkları açıklamalarda terör örgütünün ihlallerini ve sivillere saldırılarını yine görmezlikten geldi.

OHCHR Sözcü Colville, toplantıda Türkiye'ye yönelik sert açıklamalarda bulunurken teröristlerin Türkiye'ye "hedef gözetmeksizin" yaptığı saldırılara ise değinmedi.

Colville, Suriye Milli Ordusu (SMO) içindeki grupların ihlallerinden uluslararası hukuk kapsamında Türkiye'nin sorumlu tutulacağını ve bu tür ihlallerin savaş suçu teşkil edebileceğini iddia etti.

Sözcü Colville, AA muhabirinin, Tel Abyad'daki YPG/PKK teröristlerinin kontrolünde olan hapishaneden DEAŞ'lıların serbest bırakılmasına ilişkin yayımlanan görüntüler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla alakalı paylaştığı mesaj hakkındaki sorusuna şöyle cevap verdi:

"DEAŞ'lı mahkumların serbest bırakıldığını teyit edecek bilgiye sahip olmadığımızın haricinde bu konuda fazla bir bilgiye sahip değilim. Kürt silahlı grupların (YPG/PKK) muhafazasında olan tüm mahkumlar ve tutuklularının durumu ve kaderinden derin endişe etmeye devam ediyoruz. Mahkumların durumu oldukça değişken ve alarm verici."

Colville, uluslararası basın mensuplarının DEAŞ mahkumlarının serbest bırakılmasına yönelik ısrarlı soruları karşısında da bu konuda bilgi sahibi olmadıklarını ileri sürdü.

- Görüntüler ortaya çıkmıştı

Tel Abyad'da YPG/PKK teröristlerinin kontrolünde olan ve DEAŞ'lıları serbest bıraktıkları hapishanenin görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, varılan mutabakat kapsamında Türkiye'nin kontrolü sağlamaya hazır olduğu Tel Abyad'daki hapishanenin boşaltıldığı tespit edilmişti.

Hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti. YPG'li teröristlerin terk ettiği hapishanede terör örgütü elebaşının posterleri ile çeşitli dosyalar da görüntülere yansımıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin açıklamasında, "DEAŞ hapishanesine gittiğimiz zaman bunun YPG'li teröristler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük." ifadesini kullanmıştı.

PARTNER 4 kız babası interneti salladı 4 kız babası interneti salladı
Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldiKahreden haber! Şehit sayısı yükseldi
Canik Meclisi: “Şanlı ordumuzun ve devletimizin yanındayız”Canik Meclisi: “Şanlı ordumuzun ve devletimizin yanındayız”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM OHCHR

En Çok Okunan Haberler

'AB ve dünya, Türkiye'yi desteklemelidir'

'AB ve dünya, Türkiye'yi desteklemelidir'

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kredi çekecekler dikkat!

Kredi çekecekler dikkat!

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu

TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan teröristin görüntülerini paylaştı!

MSB paylaştı! İbretlik görüntüler

Son dakika: Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

36 ilde PKK ve DEAŞ operasyonu!

36 ilde PKK ve DEAŞ operasyonu!

Kocaeli'de bir evde patlama! Baba ve kızı öldü

Kocaeli'de bir evde patlama! Ölü ve yaralı var

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın da Fadıl Akgündüz'ün mağduru olduğu ortaya çıktı

MÜSİAD Genel Başkanı'nın da mağdur olduğu ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.