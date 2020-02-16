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BM'nin Libya Özel Temsilci Yardımcısı: Silah ambargosu şaka gibi oldu, ihlal edenler hesap vermeli

16.02.2020 14:51 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler'in Libya Özel Temsilcisinin Yardımcısı Stephanie Williams, Libya'ya yönelik uygulanan silah ambargosunun "şaka" gibi bir hal aldığını ve ihlal edenlerin hesap vermesi gerektiğini söyledi.

BM'nin Libya Özel Temsilci Yardımcısı: Silah ambargosu şaka gibi oldu, ihlal edenler hesap vermeli

Birleşmiş Milletler'in Libya Özel Temsilcisinin Yardımcısı Stephanie Williams, Libya'ya yönelik uygulanan silah ambargosunun "şaka" gibi bir hal aldığını ve ihlal edenlerin hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Münih Güvenlik Konferansı sırasında bir basın toplantısı düzenleyen Williams, "Silah ambargosu şaka gibi birşeye dönüştü. Bu konuya önem verilmeli. Karadan, havadan ve denizden yapılan ihlaller nedeniyle durum iyice karmaşık bir hal aldı ancak bunun yakından izlenmesi ve hesap sorulması gerekiyor" dedi.

BM, 2011'den bu yana Libya'ya silah ambargosu uyguluyor.

Geçen ay içerisinde Libya ile ilgili düzenlenen Berlin zirvesinin ardından yayımlanan karar metninde de bu ambargonun yıllardır sık sık birçok ülke tarafından delindiği vurgulandı.

Metinde, silah ambargosu kararının fiiliyata geçirilmesi ve ambargonun delindiğine dair iddiaların araştırılması çağrısı yapıldı.

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