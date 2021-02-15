BMW 745Le xDrive, Yeni M3’ten güçlü nasıl olabilir?

Dahler tarafından hazırlanan güç yükseltme programı ile model 3.0 litrelik altı silindirli motordan 282 Bg güç ve 450 Nm tork yerine 402 Bg güç ve 600 Nm tork üretir hale geldi.

HİBRİT SİSTEM İLE DAHA GÜÇLÜ

Kombine çalışan sistem ile model stok halede 388 HP güç ve 600 Nm tork değerine ulaşırken, yazılım ile bu güç 514 Bg güç ve 865 Nm tork değerine ulaşıyor. Sekiz ileri otomatik şanzıman ile kombine edilen sistem performans konusunda modele fazlasıyla yardımcı oluyor. Elektrikli motor tek başına 111 Bggüç ve 265 Nm tork üretiyor.

M3’TEN DAHA GÜÇLÜ

3.0 litrelik çift turbolu altı silindirli motorlu M3, 503 Bg güç ve 650 Nm tork ile 7 serisinin gersinde kalıyor.

DAHA İYİ SES İÇİN ÇALIŞILDI

Dahler, motorun performansına ek olarak daha iyi bir ses için paslanmaz çelik bir egzoz sistemi tasarladı. Bunun yanında ise modeli daha da alçaltan spor süspansiyonlara yer verdi. Bu süspansiyon sistemi havalı olmayan modeller ile uyumlu çalışıyor. OEM olmayan tekerlekler, özellikle lüks bir sedanda çoğu zaman önemsenmez. Ancak firma bunlar içinde ince düşünmüş.



