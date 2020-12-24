BMW iX zorlu testlerine devam ediyor!

NEXTGen 2020 sanal etkinliğindeki lansmanının ardından otomotiv dünyasında büyük ses getiren BMW iX’in seri üretim öncesi geliştirme sürecinde finale yaklaşılıyor. Kuzey Kutup Dairesi'nin en zorlu hava koşullarında gerçekleştirilen dayanıklılık testlerinden başarıyla geçen elektrikli motorları, dört tekerlekten çekiş sistemi, şarj teknolojisi ve yüksek voltajlı pilleri BMW iX’in 2021’de başlayacak seri üretimine hazır olduğunu ortaya koyuyor.

BMW iX ZORLU TESTLERİNE DEVAM EDİYOR!

BMW iX’in en zorlu şartlardaki güvenilirliğinin ve işlevselliğinin kanıtlanması için süspansiyon kontrol sistemleri ile beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi, Norveç’in Magerøya adasındaki Kuzey Burnu'nda yer alan ıssız yollarda test ediliyor. Bu süreçte, test mühendisleri, yolun düşük sürtünme katsayısına sahip yüzeylerinde motor ve süspansiyon sistemleri arasındaki etkileşimi değerlendiriyor. BMW eDrive teknolojisinin bileşenleri, kış testi sırasında oldukça zorlayıcı durumlara maruz bırakılıyor. Yüksek voltajlı piller ve şarj teknolojisi için son derece düşük sıcaklıklarda saha testleri uygulanıyor. Böylece, şarj seviyesinin durumu kontrol edilirken, bir yandan da yüksek voltajlı pillerin optimumda çalıştığı sıcaklık aralıkları takip edilebiliyor.

GELECEK İÇİN YAPILIYOR!

Geçtiğimiz yıl lanse edilen BMW iNEXT konseptinin seri üretim versiyonu olarak sahneye çıkan BMW iX, BMW’nin Almanya’daki Dingolfing fabrikasında üretilecek ve 2021 yılının son çeyreğinde Türkiye’de yollarla buluşacak. Gelecekteki BMW modellerine de öncülük etmesi planlanan BMW iX, 500 bg gücü, 0-100 km’ye 5 saniyenin altında ulaşan performansı ve WLTP kriterlerine göre 600 kilometreden fazla sürüş menzili sunan verimli bataryasıyla elektrikli otomobil standartlarını başka bir boyuta taşıyor. BMW iX’in hızlı şarj ile yalnızca 40 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabilen bataryası, aynı zamanda on dakika içerisinde 120 km’den fazla sürüş menzili sunuyor.