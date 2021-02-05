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BMW iX3 kamuflajlı yakalandı!

05.02.2021 12:38 | Son Güncelleme:
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BMW iX3 kamuflajlı yakalandı!

BMW iX3 sadece belirli pazarlarda yayılmaya başladı. Model tasarım konusunda X3 modelini örnek alıyor. Ancak kamuflajlı model artık modelin daha farklı olacağını düşündürtüyor.

Şu anki iX3 tamamen elektrikli bir araç olsa da, normal X3'e dayanıyor ve bu nedenle emsaline benzer birçok tasarım özelliğine sahip. BMW aynı zamanda X3 ve X3 M için bir makyaj hazırlığı içerisinde.

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TASARIM DEĞİŞİYOR

İsveç'te test edilen bu özel prototip, ön ve arka bölümleri kamuflajlı olarak kameralara yakalandı! Modeldeki aydınlatma grupları mevcut versiyona göre biraz daha inceltilmiş. Ön ızgarada herhangi bir değişiklik yapılmamış gibi görünüyor. Bu prototipin, ön tekerlek kemerlerinin arkasındaki yeni hava çıkışları oldukça dikkat çekiyor. Mevcut bir M-Sport paketi modelde yer alabilir. Kokpit konusunda henüz bir fotoğraf yok ancak, ufak değişimlerin iç mekanda da görülmesi bekleniyor.

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ELEKTRİKLİ MOTOR GÜNCELLENECEK Mİ?

BMW'nin güncellenen iX3'te herhangi bir mekanik değişiklik yapıp yapmayacağı belli değil. Aracın ne kadar yeni olduğu göz önüne alındığında böyle bir değişimin olması şaşırtıcı olabilir. Eski modelde 282 Bg güç ve 400 Nm tork sunan elektrikli motor yer alıyordu.


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