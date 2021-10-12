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Böcekler bitkilerinizi mahvedebilir! Bir an önce önlem almak için...

12.10.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar aylarının gelişiyle birlikte yaşadığınız evi rengarenk çiçeklerle dolu, cıvıl cıvıl bir bahçeye dönüştürme isteği uyanır. Ancak bakım gerektiren her işte olduğu gibi, çiçek ve bitki bakımı da özen ister. Peki evinizdeki bitkileri haşeratlardan nasıl koruyabilirsiniz? Gelin, en doğal yöntemlere birlikte göz atalım.

Böcekler bitkilerinizi mahvedebilir! Bir an önce önlem almak için...

Bütçe dostu ve doğal yöntemlerle hem bitkilerinizi haşarattan koruyabilir hem de sevdiklerinizi sağlıklı tutabilirsiniz. Bitkilere zarar veren küçük bit ve böcekleri topraktan arındırmak ve onların çoğalmasını önlemek için bazı basit yöntemler yeterli. Böylelikle sevdiğiniz bitkilerin uzun ömürlü olmasını da sağlarsınız. İşte bitkilerinizi böceklerden ve haşerattan koruyacak bazı doğal yöntemler...

BİTKİLER İÇİN ZARARLI OLAN BÖCEK VE HAŞARAT TÜRLERİ

  • Yaprak Biti: Ovalimsi ve uzun antenlere sahip olan bu böcekler bitkinizin öz suyu ile beslenerek zamanla solmasına ve güçsüzleşmesine neden olur.

  • Bozkurtlar: Küçük ve kahverengi olan bu böcekler gündüzleri yaprak altında saklanırken, geceleri bitkinizin köklerine zarar vererek bitkinizin kurumasına yol açar.

  • Kırmızı Örümcek: Bitkilerinizin yapraklarını soldurarak onların zamanla ölümüne yol açar. Gözle görülemeyecek kadar küçük olabilirler.

  • Tırtıllar: Özellikle yapraklarla beslenmeyi çok seven bu hayvanlar, bitkinizin büyümesini olumsuz etkileyebilir.

BİTKİLER İÇİN DOĞAL YOLLARLA HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ İLAÇLAR

Bitkileriniz için evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiz basit ve masrafsız karışımlar sayesinde böcekleri ve haşaratları uzak tutmanız hiç zor değil. Bitkiler için hazırlayabileceğiniz doğal karışımlar ise şunlardır:

Aromatik Bitki Spreyleri

  • Kekik ve nane gibi böcek ve haşaratın sevmeyeceği aromatik bitkileri taze haldeyken bir miktar su ile 1 gün boyunca bekletin.

  • Ertesi gün karışıma az miktarda sıvı sabun ekleyerek tekrar karıştırın.

  • Karışımı sprey şişesine aldıktan sonra bitkinin yapraklarına püskürtün.

  • Bitkinin yapraklarına yapışan böcekler kısa süre içinde uzaklaşmaya başlayacak.

Tütün Spreyi

  • Tütünün etken maddesi nikotin, böcekleri kovmak için de oldukça etkili bir madde.

  • Kurutulmuş bir miktar tütün, rendelenmiş saf sabun ve suyu karıştırarak hazırlayacağınız solüsyonu toprak zeminine ve bitki yapraklarına sürün. Çözüm bu kadar basit işte!

Tuz Spreyi

  • 1-2 yemek kaşığı tuzu ve bir miktar suyu karıştırarak bitkiye uygulayın.

  • Tuz spreyi özellikle kırmızı örümceklere karşı etkili olmasıyla biliniyor.
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