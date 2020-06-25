Böceklerden kurtulmak için ihtiyacınız olan mucize mutfağınızda duruyor! Kimyasal kullanmadan...

Böcekleri evinizden uzak tutmanın tek yolu kimyasallar değil! Zaten bu tür yöntemlere hiçbir zaman başvurmayın, her canlının yaşamaya hakkı vardır. Fesleğen, yeşil limon, nane, sirke ve daha fazlası! Hepsi de sivrisinekleri ve çeşitli böcekleri evinizden uzak tutuyor. Doğal yöntemlerle bu problemi dakikalar içerisinde çözebilir, evinizin pencerelerini açıp böcek girecek mi korkusu yaşamadan konforlu bir gün geçirebilirsiniz. İşte evdeki böcekleri uzaklaştıran doğal çözümler...
FESLEĞEN SİNEKLERE DUR DİYOR!
Kokusu ile herkesin kalbini kazanan fesleğen sineklerin kalbini kazanamamış belli ki!
Balkonunuza fesleğen koyun.
Sinekler bir daha evinize asla girmeyecek!
SİNEKLER LAVANTA KOKUSUNU PEK SEVMİYOR!
Lavanta mis kokusuyla bakın neler yapıyor!
Lavanta kokusunu herkes sever. Fakat sinekler pek sevmiyor! Balkonunuzun her bir yerine lavanta yerleştirin.
Geniş bir balkona 3 saksı lavanta yeterli olur.
Sinek derdine son!
YEŞİL LİMON İLE SİVRİSİNEKLERE ELVEDA!
Yeşil limon da böcekleri uzaklaştırıyor!
Yeşil limonu ikiye ayırın.
Bir parçayı balkonun bir ucuna, diğer parçayı bir ucuna koyun.
Sivrisinek sorununa kesin çözüm!
Yeşil limona karanfil yerleştirerek de balkonunuza koyabilirsiniz.
NANE HER TÜRLÜ BÖCEKLE MÜCADELE EDİYOR!
Her şeye lezzet katan nanenin başka maharetleri de mevcut desek?
Nane, her türlü böceği evinizden uzak tutuyor. Evet yanlış okumadınız, nane aklınıza gelebilecek her türlü böceği evinizden anında uzaklaştırmayı başarıyor.
Dilerseniz nane yağı da kullanabilirsiniz.
Balkonun içine ve pencerelerin kenarına nane saksısı yerleştirirseniz böcekler evinizden uzak durur.
Nane yağını pencere kenarlarına sürebilirsiniz. Bu yağ evinize hoş bir nane kokusu verir.
SİRKE BU SORUNU DA ÇÖZECEK!
Sirkenin yer almadığı bir doğal çözüm var mı? Asla yok!
Cam bir kase içerisine sirke doldurun.
Balkonunuzun herhangi bir yerine bu kaseyi yerleştirin.
Böcekler hayatınızdan tamamen çıkacak!
BİBERİYE HER MEVSİMDE BİR NUMARA!
Biberiye her mevsimde böceklerle mücadele ediyor!
Böcekler ve sinekler biberiyenin içerisinde bulunan bazı maddelerden rahatsız oluyor ve hemen oradan uzaklaşıyor.
Balkon kenarına biberiye serpebilirsiniz.
Biberiyeyi her aktarda bulabilirsiniz.
BÖCEKLERE KAHVE ÇÖZÜMÜ!
Kahve telvesi cilde iyi gelmekle kalmıyor...
Evinize sürekli karınca sürüleri giriyor ve bir türlü onlara zarar vermeden onları evinizden uzaklaştırmanın yolunu bulamıyor musunuz?
Cam bir kaseyi kahve telvesi ile doldurun ve balkonunuza, cam kenarına koyun.
Karıncalar artık yön değiştirecek ve asla evinize gelmeyecek!
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