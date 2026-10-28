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Eviniz temiz olduğu halde neden sürekli tozlanıyor? Gözden kaçan 5 kaynak

Evde yapılan temizliğin ardından mobilyaların, televizyonun ve rafların üzerinde kısa sürede yeniden toz birikmesi birçok kişinin yaşadığı sorunlar arasında yer alıyor. Ancak evdeki tozun kaynağı yalnızca açık pencereler veya dışarıdan taşınan kirler değil. Klima filtrelerinden eski halılara, evcil hayvanlardan yıpranan pencere fitillerine kadar pek çok etken, evdeki toz miktarını artırabiliyor.

Eviniz temiz olduğu halde neden sürekli tozlanıyor? Gözden kaçan 5 kaynak
Çiğdem Berfin Sevinç

1. KLİMA VE HAVALANDIRMA FİLTRELERİ

Evdeki toz birikiminin nedenlerinden biri, düzenli olarak temizlenmeyen klima ve havalandırma filtreleri olabilir. Filtrelerde biriken toz ve kir, hava akışıyla yeniden ortama yayılabilir.

Bu nedenle klima filtrelerinin üretici talimatlarına göre temizlenmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi öneriliyor. Filtrelerin düzenli bakımı, evdeki toz miktarının kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir.

Eviniz temiz olduğu halde neden sürekli tozlanıyor? Gözden kaçan 5 kaynak 1

2. ESKİ HALILAR VE EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ

Halılar, perdeler, battaniyeler ve koltuk döşemeleri zamanla toz ve çeşitli parçacıkları biriktirebiliyor. Özellikle yıpranan kumaşlardan kopan lifler, evdeki toz oluşumuna katkıda bulunabiliyor.

Toz birikimini azaltmak için halıların ve koltukların düzenli olarak süpürülmesi, perdelerin temizlenmesi ve yatak çarşaflarının haftalık olarak yıkanması öneriliyor. Tozu daha az tutan, kolay temizlenebilir ev tekstili ürünlerini tercih etmek de temizlik sürecini kolaylaştırabiliyor.

3. EVCİL HAYVANLARIN DERİ DÖKÜNTÜLERİ

Kedi ve köpeklerin tüy dökmesi, evdeki tozun en bilinen nedenlerinden biri. Ancak hayvanların dökülen tüylerinin yanı sıra deri parçacıkları da ev tozuna karışabiliyor.

Evcil hayvanların düzenli olarak taranması, yataklarının temizlenmesi ve sık vakumlama yapılması toz birikimini azaltmaya yardımcı olabilir. Özellikle hayvanların sık vakit geçirdiği koltuk ve halıların temizliğine dikkat edilmesi gerekiyor.

Eviniz temiz olduğu halde neden sürekli tozlanıyor? Gözden kaçan 5 kaynak 2

4. ESKİYEN KAPI VE PENCERE FİTİLLERİ

Pencereler kapalı olsa bile dışarıdaki toz, polen ve diğer küçük parçacıklar çeşitli boşluklardan içeri girebiliyor. Zamanla yıpranan kapı ve pencere fitilleri de bu geçişi kolaylaştırabiliyor.

Evdeki toz miktarını azaltmak için pencere ve kapıların yalıtımını kontrol etmek, hasarlı fitilleri yenilemek önem taşıyor. Evin havalandırılması sırasında dışarıdaki hava koşullarını da dikkate almak gerekiyor.

5. TELEVİZYON VE ELEKTRONİK CİHAZLARIN ÇEVRESİ

Televizyon, bilgisayar ve oyun konsolu gibi elektronik cihazların çevresinde zamanla toz birikebiliyor. Özellikle cihazların arka bölümleri ve kabloların bulunduğu alanlar, temizlik sırasında kolayca gözden kaçabiliyor.

Bu alanların düzenli olarak tozunun alınması, biriken parçacıkların yeniden ortama yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Elektronik cihazları temizlerken cihazın kullanım talimatlarına uygun hareket etmek ve kuru, yumuşak bir mikrofiber bez kullanmak öneriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
temizlik ev
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