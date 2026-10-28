Spor ayakkabıları çamaşır makinesine atmak doğru mu? Etiketteki bu detaya dikkat

Günlük kullanımda sık kirlenen spor ayakkabıları temizlemek için çamaşır makinesine başvurmak yaygın bir alışkanlık. Makinede yıkanabilen modeller olduğu gibi suya ve yoğun mekanik harekete karşı hassas olan ayakkabılar da bulunuyor. Bu nedenle yıkama işlemine başlamadan önce bakım etiketini kontrol etmek ve ayakkabının hangi malzemeden üretildiğini öğrenmek gerekiyor.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE ATMADAN ÖNCE ETİKETİ KONTROL EDİN

Spor ayakkabılarının makinede yıkanıp yıkanamayacağını anlamanın en güvenilir yolu, üreticinin bakım talimatlarına bakmak. Etikette veya ürünün kullanım kılavuzunda makinede yıkamaya izin verilmiyorsa bu yöntemi denememek gerekiyor.

Özellikle deri, süet ve nubuk gibi malzemeler suya ve makinedeki hareketlere karşı hassas olabilir. Bu tür ayakkabılarda renk değişimi, yüzey bozulması veya şekil kaybı yaşanabilir. Bazı sentetik ve kumaş modeller makinede yıkamaya uygun olsa da bu durum bütün spor ayakkabıları için geçerli değil.

MAKİNEDE YIKAMAYA UYGUNSA BU ADIMLARA DİKKAT EDİN

Üretici talimatları makinede yıkamaya izin veriyorsa ayakkabıyı temizlerken bazı önlemler almak gerekiyor.

Bağcıkları ve tabanlıkları çıkarın: Ayrı temizlenebilen parçaları ayakkabıdan ayırın. Tabanlıkların makinede yıkanmaya uygun olup olmadığını ayrıca kontrol edin.

Kaba kiri temizleyin: Ayakkabının tabanındaki çamur ve taş parçalarını yıkamadan önce uzaklaştırın.

Koruyucu yıkama torbası kullanın: Ayakkabıyı uygun bir yıkama torbasına koymak, makine içindeki darbeleri azaltmaya yardımcı olabilir.

Düşük sıcaklık ve hassas program tercih edin: Üretici izin veriyorsa düşük sıcaklıkta, düşük devirli bir program kullanın.

Deterjan miktarını abartmayın: Uygun deterjanı ölçülü kullanın ve ağartıcı gibi sert ürünlerden kaçının.

Ayakkabıları makinede tek başına ve kontrolsüz biçimde yıkamak yerine, üreticinin önerdiği yöntemi izlemek önem taşıyor. Ayakkabının makinede yıkanmaya uygun olması, her programda güvenle yıkanabileceği anlamına gelmiyor.

SPOR AYAKKABILARI KURUTUCUYA ATILIR MI?

Makinede yıkamaya uygun olan bir ayakkabı bile kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olmayabilir. Yüksek sıcaklık; yapıştırıcıların zayıflamasına, tabanın ayrılmasına ve ayakkabının şeklini kaybetmesine neden olabilir.

Bu nedenle üretici açıkça izin vermediği sürece kurutma makinesi, kalorifer veya doğrudan güneş altında yoğun ısı uygulamak yerine ayakkabıyı havadar bir ortamda kurumaya bırakmak daha güvenli bir seçenektir. Ayakkabının içine temiz, emici kağıt yerleştirmek de nemin alınmasına yardımcı olabilir. Renkli baskı içeren gazeteler ise iç yüzeyde mürekkep lekesi bırakabileceğinden tercih edilmemelidir.

MAKİNEDE YIKAMAK YERİNE ELLE TEMİZLEMEK DAHA UYGUN OLABİLİR

Ayakkabının bakım etiketi makinede yıkamaya izin vermiyorsa veya malzemesi hassassa elle temizlik daha uygun olabilir. Bunun için önce kuru bir fırçayla yüzeydeki kirleri alın. Ardından malzemeye uygun temizleyiciyi az miktarda kullanarak ayakkabıyı nazikçe silin.

Deri, süet ve nubuk gibi özel bakım gerektiren yüzeylerde malzemeye uygun ürünler tercih edilmeli. Temizleyiciyi ayakkabının görünmeyen küçük bir bölümünde denemek, olası renk değişikliklerini önceden fark etmeye yardımcı olabilir.