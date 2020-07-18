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Böceklerin üzerine yerleştirilen, küçük kameralar geliştirildi

18.07.2020 10:20 | Son Güncelleme

ABD'de araştırmacılar, böceklerin yaşamlarını incelemek için, sırtlarına yerleştirebilecek kadar hafif, kablosuz, küçük kameralar geliştirdi.

Böceklerin üzerine yerleştirilen, küçük kameralar geliştirildi

ABD'de araştırmacılar, böceklerin yaşamlarını incelemek için, sırtlarına yerleştirebilecek kadar hafif, kablosuz, küçük kameralar geliştirdi.

Washington Üniversitesi'ndeki araştırma ekibinin geliştirdiği kamera, yakındaki bir akıllı telefona saniyede beş kare, düşük çözünürlüklü, siyah-beyaz görüntü iletebiliyor.

Kameranın ağırlığının tamamı 250 miligram, bir başka deyişle bir iskambil kağıdının ağırlığının onda biri.

Kamera düşük çözünürlüklü, 160'a 120 piksel kareler çekse de, bir taraftan diğerine geçen mekanik bir kolun üzerine takılıyor.

Böylece kamera bir taraftan diğerine dönerek, tıpkı bir böcek gibi daha yüksek çözünürlüklü panoromik görüntüler yakalayabiliyor.

Araştırmacılar, pil ömrünü uzatmak için cihaza bir de ivmeyi ölçen akselerometre ekledi. Böylece böcek hareket ederken kamera sadece fotoğraf çekiyor.

Böylece tam şarj edilmiş bir kamera, altı ay boyunca çalışabiliyor.

Deneyde böceklere zarar verilmediği ve deneyin sona ermesinin ardından en az bir yıl daha yaşadıkları belirtildi.

Araştırma ekibi, dünyanın en küçük kablosuz, otonom pilli robot kamerasını yaptıklarını iddia ediyor.

Robot tekerler üzerinde değil, titreşimle hareket ediyor ve saniyede üç santimetre gidebiliyor.

Araştırma ekibinden Shyam Gollakota, geliştirdikleri küçük robot kameralarının yeni mahremiyet endişelerine neden olabileceğini kabul ediyor.

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