Bodrum'da 36 saatlik su kesintisi! Halk tepkili

Bodrum’da isale hattında yaşanan patlaklar nedeniyle suların kesilmesinin önüne bir türlü geçilmediğini söyleyen emekli bankacı Mustafa Can (53), "Havalar sıcak. Pandemidönemindeyiz. Temizlik ve hijyen önemli. Ancak sularımız akmıyor. Belediye yetkilerinden bir an önce acil çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE BU OLACAK İŞ Mİ?"

Turgutreis Mahallesi’nde restoran işleten Tevfik Önal (47) da "Bodrum Yarımadası’nda su kesilir mi? Esnaf olarak, susuzluktan iş yapamıyoruz. Damacanalarla su taşımaktan bıktık artık. Havalar sıcak, ter içinde kalıyoruz. Eve gideceğiz, duş alacağız ama sular akmıyor. Pandemi döneminde bu olacak iş mi? Bir an önce çözüm bulunmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Döner ustası Onur Kaval (35) da isale hattında yaşanan patlaklar nedeniyle özellikle temmuz - ağustos gibi yaz aylarında yaşanan bu su kesintilerinden bıktıklarını belirtip, "Bu Bodrum’a yakışmayan bir durum. Yetkililerden bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu. (DHA)

