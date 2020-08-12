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Bodrum’da kadınlar birbirine girdi! Kimse ayıramadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 18:12 | Son Güncelleme

Bodrum’da 3 kadının, 2 esnaf kadına saldırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda kafasına bardakla vurulan kadınlardan birinin yüzüne 6 dikiş atıldı, diğeri de aldığı darbelerle başından ve göğsünden yaralandı.

Bodrum’da kadınlar birbirine girdi! Kimse ayıramadı

Olay, Gümbet Mahallesi Barlar Sokağı’nda yaşandı. İddiaya göre, Gümbet Mahallesi Barlar Sokağı’nda faaliyet gösteren bir mekanda çalıştıkları iddia edilen A.A., S.D. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın, bölgede bir GSM firmasının işletmeciliğini yapan 20 yıllık esnaf Ü.Ç. ve arkadaşı N.S.’ye “niye bakıyorsunuz” diyerek üzerine yürüdü. 3 kadından biri elindeki alkol bardağını Ü.Ç.’nin başına vurdu. Daha sonra 3 kadın hep birlikte 2 kadına saldırdı.

İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDILAR

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, kavgayı önlemeye çalışsa da başarılı olamadı. Daha sonra polis ekiplerinin gelmesiyle taraflar ayrıldı ve ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Taraflar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Olayda yüzünden yaralanan ve kaşı açılan esnaf Ü.Ç.’ye 6 dikiş atılarak, 10 gün iş göremez rapor verildi. Başından ve göğüs bölgesinden yaralanan N.S.’ye de 10 gün rapor verilse de şahıs işi dolayısıyla 2 gün rapor aldı. Saldırıyı gerçekleştiren 3 kadından S.D.’nin de hafif şekilde elinden yaralandığı belirlendi.

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