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Bodrum'da lahmacun 500 TL! Özge Ulusoy duyunca bakın ne dedi

02.06.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yaz olduğu gibi 2023 yazında da tatil beldelerindeki lahmacun ve ayran fiyatları gündemde. Özellikle Bodrum'da uçuk olan lahmacun fiyatları Özge Ulusoy'a sorulunca bakın güzel isim ne dedi.

Bodrum'da lahmacun 500 TL! Özge Ulusoy duyunca bakın ne dedi

Bodrum’da her yaz olduğu gibi bu yaz da lahmacun-ayran fiyatlarının yüksek olması gündemde.

Bodrum’da sık sık gündem olan lahmacun, ayran fiyatları bölgeye ve mekana göre değişiyor.

Bodrum'da pazar yerinde 20-30 TL olan lahmacun, sosyetenin uğrak adresi Türkbükü’nde bu fiyat 300 liraya varıyor. Teknesine ya da yatına lahmacun ile ayran sipariş eden vatandaşlar ise en ez 450 lira ödemeyi göze alıyor. Son olarak 500 TL'ye kadar fiyatları duyan Özge Ulusoy bu konuya sitem etti.

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"ŞOV YAPMANIN ANLAMI YOK"

Sabah'ta yer alan habere göre; Ulusoy açıklamasında "Ben 4-5 yıldır Bodrum'a gitmiyorum. Genelde tatil adresim Çeşme. Bodrum'un bir Fedon'u bir lahmacunu meşhur. Her yıl astronomik fiyatlarla ilgili haberleri çıkıyor. Ben lahmacuna 500 lira vermem. Şov yapmanın anlamı yok. Öyle yerlere gidecek insanlar bu parayı seve seve veriyor ama bana göre değil!" dedi.

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