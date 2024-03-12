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Bodrum'da mavi bayraklı halk plajına metal platformlar diktiler! Kaymakamlık devreye girdi

12.03.2024 19:27
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Bodrum Yalıkavak'ta mavi bayraklı halk plajına iki işletme tarafından metal platformlar yapılmaya başlandı. Bodrum Kaymakamlığı devreye girmesiyle halk plajına inşa edilen yapılar kaldırıldı, işletmelere para cezası uygulandı.

Bodrum'da mavi bayraklı halk plajına metal platformlar diktiler! Kaymakamlık devreye girdi

Edinilen bilgiye göre Yalıkavak Mahallesi Plaj Caddesi’ndeki mavi bayraklı halk plajına iki işletme tarafında metal platformlar yapılmaya başlandı. Kumsala ve kumsaldaki ağaçların çevrelerine yapılan platformlarla ilgili Bodrum Kaymakamlığı devreye girdi.

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CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Kaymakam Mustafa Çit’in talimatıyla bölgeye giden Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında bulunan alana yeni yapıldığı tespit edilen yapıların kaldırılması için işletmelere süre verdi, cezai işlem uyguladı.

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Mavi bayraklı plaja yapılan yapılar, verilen süre içerisinde Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü, Bodrum Belediye Başkanlığı ve Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri nezaretinde işletmeler tarafından kaldırıldı. Ayrıca işletmelere para cezasının da uygulanacağı öğrenildi. (İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
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