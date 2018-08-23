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Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 10:59 | Son Güncelleme

Özellikle Bodrum ve Çeşme'deki pahalı fiyatlar herkese 'pes' dedirtiyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da haberleri duyunca konuya el attı. Ersoy, "Gazetelerde Bodrum ile ilgili üzülerek okuduğum '10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun' gibi vesaire şeyler var. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu. Bakan, "Eğer siz gerekli altyapıyı, eğitimi oluşturmazsanız, sistemi kurmazsanız ortalık fırsatçılara kalıyor." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tatil yerlerindeki aşırı yüksek fiyatlar hakkında açıklama yaptı. Ersoy, "Gazetelerde Bodrum ile ilgili üzülerek okuduğum '10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun' gibi vesaire şeyler var. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu" dedi

'FIRSATÇILAR'

Ersoy'un açıklaması şöyle;

Eğer siz gerekli altyapıyı, eğitimi oluşturmazsanız, sistemi kurmazsanız ortalık fırsatçılara kalıyor. O zaman bu turizmin geleceğini yiyorsunuz. Gerçekten turizme yatırım yapmak isteyen, burada iş sahibi olmak isteyen, sektör olarak görenleri sektör dışına itmiş oluyorsunuz. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz. Bunlara konsantre olacağız. O zaman kişi başına turist gelirinde, harcamalarında artışı yavaş yavaş izlemeye başlayacağız. Beş yıl içinde hedeflerimize inşallah ulaşacağız.

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bodrum pahalı fiyatlar lahmacun Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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