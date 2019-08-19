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Bodrum plajları yabancı turistlere kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 18:30 | Son Güncelleme

 BODRUM'da Kurban Bayramı tatili için gelenlerin çoğunluğunun dönmesinin ardından plajlar, yabancı turistlere kaldı.

Bodrum plajları yabancı turistlere kaldı

Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da Kurban Bayramı tatili için gelenlerin çoğunluğunun dönmesinin ardından plajlar, yabancı turistlere kaldı.
Hava sıcaklığının yüksek nemle birlikte 38 derece hissedildiği Bodrum'da, Kurban Bayramı tatilini geçiren tatilcilerin büyük bölümünün memleketlerine dönmesinin ardından plajlar başta Rus ve İngilizler başta olmak üzere yabancı turistlere kaldı. Turistler, aşırı sıcaktan bunalınca sahillere akın etti, ilginç görüntüler oluşturdu. Gündoğdu, Kumbahçe, Gümbet ve Paşatarlası plajlarına akın eden turistler, sıcak havanın tadını çıkarttı. 3 yaşındaki köpeğiyle denizde yüzen tatilcilerden Cansu Akdeniz, "Bodrum'un tadını çıkartıyorum. Köpeğimi çok seviyorum ve yanımdan hiç ayırmıyorum. Denize birlikte giriyoruz. Suyu çok fazla sevmiyor" dedi.
Öte yandan Bodrum Limanı'ndan ve Halikarnas İskelesi'nden kalkan günübirlik tur teknelerine binen turistler, mavi yolculuğa çıkarak Gökova'nın eşsiz koylarını gezdi.

FOTOĞRAFLI

Bodrum plajları yabancı turistlere kaldıBodrum plajları yabancı turistlere kaldıBodrum plajları yabancı turistlere kaldıBodrum plajları yabancı turistlere kaldı

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