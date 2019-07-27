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Bodrum'da 13 derneğe kumar baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 12:08 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren 13 derneğe eş zamanlı kumar operasyonu yapıldı.

Bodrum'da 13 derneğe kumar baskını

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren 13 derneğe eş zamanlı kumar operasyonu yapıldı. Çok sayıda kumar malzemesinin ele geçirildiği operasyonda 8 dernek hakkında tutatanak tutulup, 80 kişiye kumar oynadıkları gerekçesiyle 100'er TL ceza kesildi.
Bir ihbarı değerlendiren Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum'daki bazı derneklerde kumar oynatıldığını ve kumar oynayan bazı kişilere borçlandırılarak, zorla senet imzalattırıldığını belirledi. Polis ekipleri, dün akşam tespit edilen 13 derneğe operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskın yapılan derneklerde yapılan aramalarda çok sayıda kumar malzemesi, poker pulları ve 1 adet elektronik kumar makinesi ile borçuların listesinin bulunduğu 6 ajanda bulundu. Ayrıca 4.35 gram kokain ve 3.5 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi.
6 dernek için kumar oynatmaya yer temin ettiği, 1 dernek için 'üye olmayan kişi bulundurduğı, 1 dernek için de farklı adreste faaliyet gösterdiği gerekçesiyle tutanak tutuldu.
80 kişi hakkında da kumar oynamak suçundan Kabahatler Kanunu kapsamında 100'er TL idari para cezası uygulandı.
Yaralama suçlarından arandığı belirlenen 2 kişi de operasyonda yakalanarak, gözaltına alındı. Üzerlerinde uyuşturucu madde bulunanlar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Bodrum'da 13 derneğe kumar baskınıBodrum'da 13 derneğe kumar baskınıBodrum'da 13 derneğe kumar baskınıBodrum'da 13 derneğe kumar baskını

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