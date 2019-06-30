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Bodrum'da atık merkezinde başlayan yangın makilik alanı da yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 19:41 | Son Güncelleme

BODRUM'da özel şirkete ait geri dönüşüm atık merkezinde çıkan yangın, yakındaki makilik alana da sıçradı.

Bodrum'da atık merkezinde başlayan yangın makilik alanı da yaktı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla) ,(DHA)- BODRUM'da özel şirkete ait geri dönüşüm atık merkezinde çıkan yangın, yakındaki makilik alana da sıçradı. Alevler itfaiye, orman ekipleri ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği gönüllülerinin müdahalesi ile 1,5 satte söndürülürken, 2 dönünüm makilik alan küle döndü, geri dönüşüm atık merkezinde de maddi hasar meydana geldi.
Bugün saat 16.00 sıralarında, Müsgebi Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi ile anlaşmalı özel firmaya ait geri dönüşüm atık toplama merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, gökyüzüne simsiyah dumanlar yükseldi. Duman, Bitez, Ortakent, Gümbet, Konacık mahalleri ile ilçe merkezinden görünürken, yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grubu ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edildi. Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği gönüllüleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlerin yakındaki makilik alana da sıçradı. Ancak, ekiplerin anında müdahalesi ile alevler daha fazla büyümeden 1,5 saatte söndürüldü.
İlk belirlemelere göre 2 dönünüm makilik alan küle dönerken, geri dönüşüm atık merkezinde de hasar meydana geldi.

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Bodrum'da atık merkezinde başlayan yangın makilik alanı da yaktıBodrum'da atık merkezinde başlayan yangın makilik alanı da yaktıBodrum'da atık merkezinde başlayan yangın makilik alanı da yaktıBodrum'da atık merkezinde başlayan yangın makilik alanı da yaktı

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