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Bodrum'da batan göçmen teknesinde kaybolan çocuk aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 11:49 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy(Kos) Adası'na geçmek için bindikleri fiber teknenin batması sonucu kaybolan 8 yaşındaki Irak uyruklu Fatma Hani için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bodrum'da batan göçmen teknesinde kaybolan çocuk aranıyor

BODRUM (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy(Kos) Adası'na geçmek için bindikleri fiber teknenin batması sonucu kaybolan 8 yaşındaki Irak uyruklu Fatma Hani için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarılan 8 göçmenden yetişkin olan 5'ine 3 bin 549'ar TL para cezası kesilirken, jandarma 'insan kaçakçılığı' yapan 5 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.
Dün saat 08.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ndeki Rüyakent açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin battığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi. Suda bitkin halde bulunan 1'i Filistin diğerleri Irak uyruklu 8 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak, kurtarıldı. 1'i kız 3 çocuk ve 1 kadının da aralarında bulunduğu kaçak göçmenler, Turgutreis Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Burada hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi.
KAYIP KIZ ÇOCUĞU ARANIYOR
Kurtarılan kaçak göçmenlerin ifadelerinden kayıp olduğu ortaya çıkan 8 yaşındaki Irak uyruklu Fatma Hani için havadan 1 helikopter, denizden de 3 bot ile arama kurtama çalışması başlatıldı. Halen süren arama çalışmalarında henüz sonuç alınamadı.
İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ
Sağ olarak kurtarılan yetişkin 5 kaçak göçmene ise 3 bin 549'ar TL para cezası kesildi. Kaçak göçmenlerin işlemleri tamamlanana kadar Akyarlar Jandarma Karakol Komutanlığı'nda tutulduktantutulacağı ardından da Muğla İl Göç İdaresi Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecekleri bildirildi.
KAMYON KASASINDA TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPMIŞLAR
Irak uyruklu kaçak göçmenler ifadelerinde 3 ay önce kamyon kasasında Türkiye'ye giriş yaptıklarını, önce İstanbul'a ardından da Bodrum'a geldiklerini söyledi. Filistinli kaçak göçmen ise 3 ay önce İran üzerinden Ağrı'ya geçtiğini, buradan da Bodrum' a geldiğini anlattı.
5 KİŞİ GÖZATINA ALINDI
Jandarma, kaçak göçmenleri ölüm yolculuğuna çıkaranlara yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi, yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu dürüyor.
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