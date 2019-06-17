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Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 10:27 | Son Güncelleme

Bodrum açıklarında batan teknedeki 31 kişi kurtarıldı - 34 metre derinlikte bulunan teknedeki kayıp kişileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Bodrum açıklarında batan teknedeki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, kaybolan kişileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Burnu önlerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi ile 2 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik dalış timi ve bir sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.

Çalışmalar sonucu 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenlerin yaklaşık 40 kişi olduklarını söylemeleri üzerine 34 metre derinlikte bulunan teknedeki kayıp kişileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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