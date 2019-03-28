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Bodrum'da göçmen kaçakçılığı şüphelisi 11 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 15:10 | Son Güncelleme

BODRUM merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Bodrum'da göçmen kaçakçılığı şüphelisi 11 kişi adliyede

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak yollarla göçmenleri yurt dışına kaçırmak için kurulan bir şebeke tespit etti. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla geçen salı günü harekete geçti. Muğla Bodrum ile Balıkesir'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Suriye uyruklu A.A.M. ile birlikte S.V., L.A., M.B., F.C., P.V., A.A.M., D.A., F.Ş. ve Ö.Ö. Bodrum'da; Y.K. adlı şüpheli ise Balıkesir'de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

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Bodrum'da göçmen kaçakçılığı şüphelisi 11 kişi adliyedeBodrum'da göçmen kaçakçılığı şüphelisi 11 kişi adliyedeBodrum'da göçmen kaçakçılığı şüphelisi 11 kişi adliyede

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