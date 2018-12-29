Bodrum'da Mandalina Hasat Festivali

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Bodrum Mandalina Hasat Festivali" başladı.

Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Bölgedeki bir bahçede develere yüklenen mandalinalar, etkinlik alanına götürüldü.

Bitez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki programda, mandalina başta olmak üzere, mandalina gazozu, kurabiyesi ve cips gibi ürünlerin hem ikramı hem de satışı yapıldı. Mandalina kullanılarak hazırlanan gıda ürünlerinin yanı sıra el sanatları stantları açıldı.

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen festivalde, kendine has kokusu ve aromasıyla bilinen coğrafi işaretli Bodrum mandalinasının korunmasının önemine dikkati çekmek ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

- "Mandalina, Bodrum'u Bodrum yapan en önemli değerlerden"

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, festivalde yaptığı konuşmada, mandalinanın geçmiş yıllarda yöre ekonomisine çok önemli katkılar sağladığını söyledi.