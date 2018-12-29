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Bodrum'da Mandalina Hasat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 17:36 | Son Güncelleme

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz: - "Mandalinasız Bodrum, Bodrum değildir. Mandalinamıza sahip çıkmamız lazım"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Bodrum Mandalina Hasat Festivali" başladı.

Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Bölgedeki bir bahçede develere yüklenen mandalinalar, etkinlik alanına götürüldü.

Bitez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki programda, mandalina başta olmak üzere, mandalina gazozu, kurabiyesi ve cips gibi ürünlerin hem ikramı hem de satışı yapıldı. Mandalina kullanılarak hazırlanan gıda ürünlerinin yanı sıra el sanatları stantları açıldı.

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen festivalde, kendine has kokusu ve aromasıyla bilinen coğrafi işaretli Bodrum mandalinasının korunmasının önemine dikkati çekmek ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

- "Mandalina, Bodrum'u Bodrum yapan en önemli değerlerden"

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, festivalde yaptığı konuşmada, mandalinanın geçmiş yıllarda yöre ekonomisine çok önemli katkılar sağladığını söyledi.

Mandalinanın, Bodrum'u Bodrum yapan en önemli değerlerden biri olduğunu belirten Yılmaz, "Düğününüzde, derneğinizde, çocuklarınızın okumasında, iş kurmanızda, her yerde mandalinadan elde edilen kazanç var. Mandalinasız Bodrum, Bodrum değildir. Mandalinamıza sahip çıkmamız lazım." dedi.

Bitez Turistik İşletmeler Derneği Başkanı Celal Vural da eskiden Bodrum mandalinasıyla diğer mandalinaların ayrı tezgahlarda satıldığına dikkati çekti.

Mandalinadan çeşitli ürünler yapıldığını hatırlatan Vural, "Bodrum mandalinasıyla ilgili çalışmaların ileride daha büyük boyutlara ulaşacağını umuyorum." diye konuştu.

Festival yarın sona erecek.

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