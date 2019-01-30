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Bodrum'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 14:22 | Son Güncelleme

BODRUM'da bu sabahtan itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Bodrum'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da bu sabahtan itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı rögarlar taştı, trafikte aksamalar yaşandı. Ayrıca, bir motoryat ve çok sayıda balıkçı sandalı su alarak battı.
Bodrum'da geçen cumartesi günü sağanak yağışla birlikte Akarca Deresi taşarken, Milas Kısırlar Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni Billur Atik ile nişanlısı elektrik teknisyeni Çağlar Bencik, sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi. Sel felaketinin üstünden bir hafta geçmeden Bodrum'da yine olumsuz hava koşulları yaşanmaya başladı. Sabahtan itibaren rüzgarın hızı 60 kilometreye kadar ulaştı. Sağanak yağışla şiddetli rüzgar birleşince günlük yaşam olumsuz etkilendi.
Şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, Bitez Koyu'nda demirli, yaklaşık 15 metre uzunluğundaki 'Ay Yıldız' isimli motoryatın su alıp batmasına yol açtı. Ayrıca ilçedeki çok sayıda balıkçı sandalı da su alarak battı. Yarımada'nın çeşitli yerlerinde zaman zaman dolu yağışı da etkili oldu. Dolu yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Turgutreis açıklarında, Ege Denizi'ne çok sayıda yıldırım düştüğü ve denizde küçük çaplı hortumlar oluştuğu görüldü. Sağanak sonrası ilçenin cadde ve sokaklarında da su birikintileri oluştu. Bazı cadde ve sokaklarda bulunan rögarlar taştı. Sürücülerle yayalar, yolda ilerlemekte zorluk çekti. Yarımada'nın farklı noktalarında bazı tarım arazileri sular altında kaldı. Bazı koylarda yağmur sularının getirdiği çamur nedeniyle denizin renginin kahverengiye dönüştüğü görüldü.
Meteoroloji yetkilileri, Bodrum'da bölgesel kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağışın yarın akşam saatlerine kadar azalarak devam etmesinin beklendiğini belirtti.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyorBodrum'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyorBodrum'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyorBodrum'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

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