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Bodrumlarından su çıkan aile şaşkına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 18:18 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir mahallede geçen yıl içmeye su bulamayan ve ağaçları kuruyan aile, şimdi evinin bodrumundan kendiliğinden çıkan su ile şaşkınlık yaşadı.Merkeze bağlı Şahinkaya Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan Besime Bazin, odunluk olarak kullandıkları evin bodrum katına indiğinde içinin suyla dolu olduğunu gördü.

Elazığ’da bir mahallede geçen yıl içmeye su bulamayan ve ağaçları kuruyan aile, şimdi evinin bodrumundan kendiliğinden çıkan su ile şaşkınlık yaşadı.
Merkeze bağlı Şahinkaya Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan Besime Bazin, odunluk olarak kullandıkları evin bodrum katına indiğinde içinin suyla dolu olduğunu gördü. Yağmurlardan dolayı olduğunu düşünen Bazin, suyu tahliye ettiğinde suyun yerden çıktığını fark etti. Birkaç gün kova ile suyu tahliye eden Bazin, başa çıkamayınca bodruma su tahliye pompası koydu. Geçen yıl içmeye su bulamayan ve susuzluktan dolayı ağaçları kuruyan aile, şimdi bodrumunda çıkan su ile mücadele ediyor.
Odun almak için indiğinde suyu gördüğü belirten Besime Bazin, “İlk başta yağmur suyu zannettim. Kovalarla dışarıya taşıdık. Tekrar inip kontrol edince yine dolduğunu gördüm, tekrar tahliye ettik. 3 -4 gün o şekilde tahliye ettik kendimiz. Altta su kaynıyordu. Su geçişi olduğunu tahmin ettim. Buradan sıkışınca dışarıya vermiş olabilir. Kovalarla daha tahliye edemeyince gidip dalgıç getirdim o şekilde tahliye etmeye çalışıyoruz” dedi.

25 yıldır aynı evde oturuyor ilk defa karşılaştı
25 yıldır aynı evde oturduklarını ve daha önce böyle bir suyla karşılaşmadıklarını aktaran Bazin, “Zaten geçen sene köyün bütün çeşmeleri kurudu, su yoktu. Bizim şebeke suyu da yoktu. Belediye daha artezyen bağlamamıştı. Bayağı su sıkıntısı çektik. Ağaçlarımızın hepsi kurudu, kesmek zorunda kaldık. Ama bu sene burada bodrumda su çıkmasına çok şaşırdık. Bahçeye sondaj vurdurmadık. Hemen yan tarafta komşunun su kuyusu var. Yaklaşık 7- 8 metrede, su kuyusu zaten dolu. Bu sene bayağı bereketli yağmur yağmalarına toprak doydu. Muhtemelen yüzeysel bir su geçiyor ki buradan patlak verdi” diye konuştu.

Dalğıç pompa ile suyu tahliye ediyor
Birkaç gündür ne yapacağını düşündüğün aktaran Bazin, “Ama hiçbir şey yapamıyorum. Sadece tek çare gidip, dalgıç getirdim. Attım içine suyu tahliye ediyoruz ki ev fazla zarar görmesin. Buradan ayrılamıyoruz. Sürekli tahliye etmek zorundayız. Kerpiçli bir bina olduğu için ev zarar görür. Gece ve sabah erken kalkıp tahliye ediyorum. Başka nasıl bir çaresi olur diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Çok berbat bir durum suyun çıkması güzel ama bodrumda çıkması bizi şaşkına çevirdi” ifadelerini kullandı.

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