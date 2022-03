Çin'de dün, Kunming'den Guangzhou'ya uçan; 9'u mürettebat 133 kişinin bulunduğu uçak düştü. Guangxi eyaletine düşen Eastern Havayolları'nın uçağı ile ilgili basında yer alan haberlerin ardından Boeing 737 ne zaman üretildi? Boeing 737 uçakları özellikler neler? Kaç km hız yapabiliyor? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

BOEİNG 737 NE ZAMAN ÜRETİLDİ?

Boeing firması, Boeing 737'yi 1967 yılından beri aralıksız olarak üretti.

Boeing 737'nin havacılık sektörünün en verimli yolcu uçaklarından biri olduğu bilinir.

Boeing 737, 50 seneye yakın bir sürede 7 milyar yolcu taşıdı. Ama 2009'da başlayan kronik sorunlar, Boeing firmasını sıkıntıya soktu. Boeing 737 modelinin üretiminin son bulduğu 2019'da söz konusu firma 639 milyon dolar zarar açıkladı.

BOEING 737 UÇAKLARI ÖZELLİKLERİ NELER?

Boeing 737'ler kısa ve orta mesafe menzilli, tek koridorlu, dar gövdeli ve düşük fiyatlı, jet motorlu havayolu uçağı olarak bilinmekte. Boeing'in diğer modelleri 707 ve 727'den türetilerek tasarlanmış olan Boeing 737'nin toplam dokuz versiyonu şeklinde üretilmiştir. Boeing 737 Max üretiminin başlamasının ardından Boeing 737NG olarak adlandırılan 600,700,800 ve 900 versiyonunun üretimi 18 Aralık 2019 tarihinde son 737NG'nin KLM Havayollarına teslim edilmesiyle beraber sonlanmıştır.

Bu uçak, ilk olarak 1964 senesinde tasarlanmış ve ilk uçuşunu 1967 yılında gerçekleştirmiştir. Havayolu seferlerine ise Şubat 1968 tarihinde başlamıştır. 737 modeli Boeing'in üretimdeki tek koridorlu, dar gövdeli uçağıdır ve daha önceden marketin hakimi 707, 727, 757, DC-9 ve MD-80/90 uçaklarının yerini doldurmuştur. 737, Boeing firması tarafından 1967 senesinden beri aralıksız şekilde üretilmektedir.

Dünya üzerinde 114 ülkeden 360'a yakın havayolu 737 uçaklarıyla hizmet vermekte olan bu uçaklardan, Kasım 2016 tarihine kadar 9.295 uçak teslim edilmiştir ve 4.280 adeti ise sipariş teslim beklemektedir. 737 serisi, Nisan 2009 tarihi itibarıyla tarihteki en çok sipariş alan ve üretilen jet hava yolu uçağı olarak bilinmektedir.

Dünya üzerinde ise her an 1.250 adet 737 uçağı havadadır ve ortalama her beş saniyede bir uçak kalkış ve iniş gerçekleştirmektedir. Boeing 737, dünya nüfusuna eşdeğer olarak, yaklaşık yedi milyar yolcu taşımıştır.

Boeing 737-800'ler,39.5 metre uzunluğunda, 162 ila 189 arasında yolcu taşırken, 5.665 km'lik menzile ulaşmaktadır.

BOEING 737 UÇAK KAÇ KİŞİLİKTİR?

1997 senesinden beri gökyüzünde olan B737-800, 39.5 metre uzunluğunda ve yerden 12.5 metre yüksekliğe sahip bir uçaktır. 5436 kilometre maksimum menzile sahip model, maksimum 938 km/s hıza ulaşabilmektedir. B737-800, iki kabinli oturma düzeninde 162, tek kabinli oturma düzeninde 189 kişiye kadar yolcu taşıyabilmektedir.

NE OLMUŞTU?

21 Mart Pazartesi günü Kunming'den Guangzhou'ya 133 yolcu taşıyan China Eastern Havayollarının uçağı, ülkenin Guangşi bölgesinde düştü.

China Eastern Havayollarına ait uçak ile ilgili basında yer alan haberlere göre; kaza sebebiyle bölgede bulunan dağlarda yangın çıktı. Yangının çıktığı bölgeye ekipler sevk edildi.

Uçağın düşüş nedeni henüz bilinmezken 133 yolcuyu taşıyan uçağın düştüğü bölgede yangın meydana geldi.

ÇİN'DE DÜŞEN UÇAKTA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Henüz can kaybı bildirilmedi. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer verilecektir.