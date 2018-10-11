Boeing 747 kokpitinden eşsiz görüntüler

Christiaan van Heijst sadece uçağı bir noktadan diğerine götürmekle kalmayıp gördüğü muhteşem manzaraları görüntülüyor. İşte o karelerden örnekler.

Gökyüzünden muhteşem manzaralar

1 / 28 Christiaan van Heijst; Hollanda'da doğmuş, gençliğinin ilk dönemlerinden beri pilot olmayı aklına koymuş ve hayallerine sadık kalmış bir yardımcı pilot.

2 / 28 Boeing 737 ile 4.5 yıl boyunca uçuş yapan Heijst, daha 27 yaşında iken 747 pilotluğuna geçiş yaptı. Webtekno'da yer alan habere göre, şu an toplamda 8000 uçuş saatinden fazla bir süreye sahip donanımlı bir 747 pilotu olan Heijst, aynı zamanda fotoğrafçılığı da kendine yaşam tarzı edinmiş.

3 / 28 Heijst'in kendi fotoğraflarından oluşan fotoğraf albümü "Kargo Pilotu", 2017 Uluslarası Fotoğraf Ödülleri (UFÖ) yarışmasında 1.lik 2.lik ve 3.lük ödüllerini kazanmıştı.

4 / 28 Çekimlerinde Nikon D-850 kullanan Heijst, uzun pozlamalı fotoğraflar çekmeyi hobi edinmiş. Çektiği fotoğrafları paylaşan Heijst, işinden oldukça zevk alıyor.

5 / 28 Lens olarak 12 yıldır Nikkor 10.5mm f/2.8 Fisheye lensi kullandığı belirten Heijst, bu lenslerin çok pahalı olduğunu (~700$) ancak çok güzel işler çıkardığını belirtmekte.

6 / 28 Keskin fotoğrafların hiç de kolay çekilmediğini söyleyen Heijst, 950 km/h hızla giden bir uçakta nasıl keskin fotoğraflar çektiğine dair binlerce soru aldığını söyledi.

7 / 28 Kamerasını yer yüzüne doğrultmamaya özen gösteren Heijst, daha çok yıldızları, bulutları ve kuzey ışıklarını çektiğini ve bu fotoğraflarda 3-30 saniye arası pozlama kullandığını belirtti.

8 / 28 "Ne zaman mükemmel bir fotoğraf bulsam hep türbülansa yakalanıyorum ve fotoğrafım bulanıklaşıyor." diyen Heijst'in uçuş esnasında yazdığı; yakıt verilerindeki ve kayıt defterindeki yazıları türbülanslar yüzünden Japonca'ya benziyormuş.

9 / 28 Yolcu kabini pencerelerinden de fotoğrafları aynı prensiple, kamerayı cama oldukça yaklaştırıp hareket etmeyecek şekilde sabitleyerek çektiğini söyleyen Heijst, yolcularla bu konuda güzel sohbetler ettiğini söyledi.

10 / 28 Bugünlerde ise çantasında sürekli Nikon D850 kamerayı bulunduruğunu belirten Heijst, lens olarak; Nikon 10.5mm f/2.8 fisheye lens, Nikon 14-24mm f/2.8 ve Nikon 24-70mm f/2.8 lensleri sürekli taşıdığını belirtti. Mükemmel fotoğrafı çekebilmek için Heijst'in birkaç önerisi var.

11 / 28 Düşük ışıkta iyi iş çıkarabilecek profesyonel ekipman kullanın, geniş açılı lens kullanın, kamerayı pencereye yakın konumlandırın ve parmaklarınızı çapraz yaparak yumuşak - türbülanssız - bir uçuş dileyin. JPC van Heijst iyi uçuşlar diliyor!

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