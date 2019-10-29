Boeing CEO'su özür diledi

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Üst Yöneticisi (CEO) Dennis Muilenburg, Endonezya ve Etiyopya’da düşen iki 737 Max uçağının üretiminde hata yaptıklarını kabul ederek özür diledi.

ABD Senatosu Ticaret Komitesi'nde, Endonezya ve Etiyopya’daki kazalarda 346 kişinin ölümüne neden olan 737 Max uçakları hakkında ifade veren Muilenburg, senatörlerin sorularını yanıtladı.

Muilenburg, uçak kazalarında hayatını kaybedenlerin ailelerinden özür dileyerek ''Hatalar yaptık, bazı şeyleri yanlış yaptık. Üzgünüz, gerçekten çok üzgünüz. Bir eş, bir baba olarak kayıplarınızdan derin üzüntü duyuyorum.'' dedi.

Her iki kazadan da ders çıkardıklarını, sorunları belirlediklerini ve düzeltmek için çalıştıklarını söyleyen Muilenburg, istifa etmeyi düşünmediğini, elindeki işe odaklandığını söyledi.

Muilenburg'e zorlayıcı sorular yönelten senatörler ise sivil ve askeri uçak üreticisi Boeing'i, kar elde etmek için güvenliği ikinci plana atmakla suçladı.

Connecticut Senatörü Demokrat Richard Blumenthal da Boeing'in sorunların farkında olmasına rağmen ''kasıtlı bir şekilde gizlemeyi'' seçtiğini belirterek, şirketi ''uçan tabut'' üretmekle suçladı.