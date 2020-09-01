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Boğa Burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

21 Nisan - 22 Mayıs tarihleri arasında doğan boğa burçlarını bu ay neler bekleyecek? Boğa burcunu 2020 Eylül ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Uzman Astrolog Merve Rençber'in yorumuyla koç burcu Eylül ayında; aşk, kariyer ve sağlık yorumları...

Boğa Burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Eylül ayı boğa burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Nisan - 22 Mayıs tarihleri arasında doğan boğa burçlarını bu ay neler bekleyecek? Boğa burcunu 2020 Eylül ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında boğa burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Eylül aylık burçlarda boğa burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Boğa Burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu...

Boğa Burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs)

Bu ay şanslı durumlarla karşılaşabilir, iç dünyanızı keşfe çıkabilir, aile ilişkilerinde toparlanma ve güçlenme içerisinde olabilirsiniz. Keyifli yolculuklar yapabilir, sosyalleşme ile keyifli tanışmalar yaşayabilirsiniz. Ay boyu daha duygusal düşünüp, duyguların etkisinde hareket edebilirsiniz. Sevdiğiniz şeyler, önem verdiğiniz kişiler, duygu ve düşünceleriniz çok daha önem kazanacak.

7 Eylül'de Venüs Yengeç burcuna geçiyor. İş hayatında ek bir iş, ek bir proje gündeminizde olabilir. Özel hayatınızda kendinizi hızlı başlayan bir ilişki içerisinde bulabilir, aniden yüksek duygular içinde olabilirsiniz. Arzular ve tutkular ilişkilerde önem kazanabilir. Görüntünüze ise daha çok önem verebilirsiniz.

22 Eylül'e kadar Güneş Aslan burcunda. 20 Eylül'e kadar ise Merkür Aslan burcunda. Bu gökyüzü hareketleriyle ailenizle maddi yardımlaşmalar, destekler gündeminizde olabilir. Bu zaman diliminde sağlığınızın güçlendiği, daha canlı ve dinç hissettiğiniz, daha cesur ve özgüvenli olacağınız bir süreçte olacaksınız. İnatçılık, bildiğini okuma isteği, patron tavrınız ortaya çıkabilir. Sürpriz gebelik haberleri alabilirsiniz.

4 - 13 ve 24 Eylül tarihleri civarında her türlü ikili ilişki için zorlu durumlar, tıkanıklıklar gündeminizde olabilir. Karşınızdaki kişilere güvenirken iki kere düşünmelisiniz. Arkanızdan gizli eylemler, gizli konuşmalar dönebilir. Yanıltılabilirsiniz.

Aynı tarihlerde bir eğitimin sonuna gelebilir, başarıyla tamamlayabilir, emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. Yeni bir eğitim süreci için özgür iradenizle karar verebilir, yeni adımlar atabilirsiniz. Yurtdışı seyahati ve taşınma konuları bazıları için gündem olabilir.

Astrolog Merve Rençber

İletişim: astrolojionline@gmail.com

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