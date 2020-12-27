Boğa burcu yıllık yorum 2021... Boğaların 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Boğa burcunu 2021'de neler bekliyor?

Son dakika Boğa burcu 2021 yorumu... Bu yıl içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı yıllık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Yeni yıla girerken yıllık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel Boğa burcu 2021 yorumumuzu hazırladık.. Her yıl olduğu gibi bu yılda yeni yıla girerken yeni umutlar, istekler, kariyer planlamaları, evlilik, spor, diyet, yatırımlar gibi birçok konuda kararlar alacağız. Yeni yılda bu kararların birçoğunu yerine getirmek için çalışmalar yapacağız. Peki 21 Nisan - 22 Mayıs tarihleri arasında doğan Boğa burçlarını bu yıl neler bekleyecek? Boğa burcu 2021 yıllık yorumunda nasıl gelişmeler olacak? 2021 yıllık burç yorumlarında Boğa burcunun sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Boğa burcunun yıllık 2021 yorumunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Boğa burcu 2021 yorumu... 2021 YILINDA GÖKYÜZÜNDE NELER YAŞANACAK, BOĞALAR NASIL ETKİLENECEK? Bu yıl gökyüzünde gerçekleşecek olaylar şu sırayla gerçekleşecek; Kova burcunda yıl boyunca Satürn'ün ilerlemesi Boğa burçlarını da etkileyecek.

30 Ocak - 22 Şubat tarihlerinde Kova burcunda gerçekleşecek olan Merkür retrosu Boğa burcunda da etkilerini gösterecek. 13 Mayıs'ta Balık burcunda kendini gösterecek olan jüpiter, 28 Temmuz tarihinde Balık burcundan ayrılacak. 29 Mayıs - 22 Haziran tarihlerinde İkizler burcunda Merkür gerileyecek. Boğa burcunu da etkileyecek bu durumun ardından 26 Mayıs tarihinde Ay Tutulması gerçekleşecek.

Boğa burcuyla birlikte tüm burçları etkileyecek olan Güneş tutulması ise 2021 yılının 10 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Ardından 27 Eylül'de Terazi burcunda gerileyecek olan Merkür, bu hareketini 18 Ekim tarihine kadar sürdürecek. 2021'de Boğa burcunu etkileyecek olaylardan birisi de, Boğa burcunda 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Ay Tutulması olacak. 2021 yılının son Güneş Tutulması ise 3 Aralık tarihinde Yay burcunda yaşanacak. Gökyüzünde 2021 yılında gerçekleşecek tüm bu olaylardan Boğa burçları da etkilenecek. İşte 2021 gökyüzü hareketlerinden Boğa burçlarının nasıl etkileneceğine dair hazırladığımız, Boğa burcu 2021 yorumu...

BOĞA BURCU 2021 YORUMU Satürn yıl boyunca Kova burcunda ilerliyor. Geçtiğimiz 2,5 yıl boyunca sınav verdiğiniz, zorlandığınız ve çabaladığınız konular bu yıl tamamen kapanırken, artık bambaşka alanlarda hedefler belirliyor olacaksınız. Yılın ilk günlerinden itibaren kariyer yolunuzda kalıcı adımlar atabilir, isminizi, kurumunuzu kendi sektörünüzde öne çıkarmaya odaklanabilirsiniz. İş hayatında büyüme ve başarı artık emek, sabır ve çabadan geçiyor olacak. Geçtiğimiz yıllarda kurduğunuz ilişkiler daha önemli ve belirleyici iken artık emek verdiğiniz alanda sistem ödüllerini sunacak. Köklü değişimleri getiren Satürn & Uranüs ve Jüpiter & Uranüs arasındaki açı, Ocak ve Şubat aylarında yaşamınızla ilgili radikal kararlara, cesur adımlara gideceğiniz bir süreci getirecek. Dış görüntünüzle ilgili önemli değişiklikler yapabilirsiniz. Estetik operasyonlar, mide ameliyatı, köklü zayıflama ve beslenme düzeni değişikliği planları gündeminizde olabilir. Bu aylarda kontrolsüz risklerden ve kontrolsüz cesaretlerden uzak kalmaya çalışmalısınız. İlişkilerinizde bu süreç, ani değişimleri getirecek. Eski ilişki formları yıkılayarak, sizi yeni beklentilere götürecek. Ani evlilik ve boşanma kararları gündeme gelebilir.

Bu etkiler, Haziran ve Aralık aylarında tekrar gündeme gelecek. Bu sebeple yıl içerisinde birkaç kez bu süreçleri deneyimleyebilirsiniz. Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri? MERKÜR RETROSUNUN BOĞA BURCUNA ETKİSİ 30 Ocak - 22 Şubat aralığında Kova burcunda Merkür retrosu olacak. Bu retro sürecinde kariyer hedeflerinizde, kariyer yolunuzda değişimler yaşıyor olacaksınız. İstekleriniz ve beklentileriniz konusunda bir yol ayrımında hissedebilr, pes etmek ile kararlı kalmak arasında bir gel git yaşayabilirsiniz. Bu süreçte zorluklara karşı ayakta kalmak, kendinizden, yeteneklerinizden ve yapabileceklerinizden emin olmak başarı ve yükselişi getirecek. İlişkilerde ise anlaşma zorlukları, inatlaşma ve zıtlaşmalar yaşanabilir. Jüpiter yılın büyük bir kısmında Kova burcunda ilerliyor. Bu transit, yılın ilk günlerinden itibaren size kariyer yolunuzda şans ve fırsatları getirecek. Özellikle kuracağınız ilişkilerden, sosyal çevrenizden iş hayatı ve kariyer yolunuzda önemli destekler görebilirsiniz. İş hayatınızda Satış, pazarlama, ticaret ve eğitim sektörüyle bağlantılı işlerde özellikle büyüme elde edebilirsiniz. Fakat bu transit boyunca iş hayatında alacağınız maddi riskleri, yatırımları daha iyi planlamalısınız.