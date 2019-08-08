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'Boğa Yakalama Timi' kurbana hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 09:13 | Son Güncelleme

Samsun'da İlkadım Belediyesi tarafından oluşturulan 'Boğa Yakalama Timi' bayramda kaçan kurbanlıkları yakalayarak sahiplerine teslim edecek.

Her Kurban Bayramı’nda ülkenin 4 bir tarafında görülen boğa kaçma olaylarının önüne geçmek isteyen İlkadım Belediyesi, kendi bünyesindeki personele eğitim vererek Boğa Yakalama Timi oluşturdu. 4 kişi ve 2 ekip olarak hizmet verecek olan tim, İlkadım Belediyesi Hayvan Pazarı’nda tatbikat gerçekleştirdi. Kaçan boğaları yakalayarak sahiplerine teslim eden tim görevlileri, vatandaşlardan da tam not aldı. Motorize olarak da olaylara hızlı reaksiyon veren boğa timinin kullandığı iğneler, hem hayvana hem de etinin yenmesine zarar vermiyor.

'BOĞA TİMİ 7/24 HİZMET VERECEK'

Boğaların yakalanıp, zarar verilmeden tekrar sahiplerine verileceğini ifade eden İlkadım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Onur Akça, “Belediye olarak boğa yakalama timi oluşturduk. Vatandaşlarımız 153 Zabıta Hattı’nı arayarak, boğalarının kaçtığını haber verdiğinde ekiplerimiz 7/24 olaylara müdahale edecekler. Hayvanlarda kullandığımız iğneler, tamamen hayvana zarar vermeyen iğnelerdir. Etlerinin yenmesinde bir sıkıntı oluşturmuyor” dedi.

'HAYVANLARA SALDIRGAN BİR ŞEKİLDE YAKLAŞMAYIN, 153 ZABITA HATTINI ARAYIN'

Kaçan hayvanlara ilk müdahalenin önemli olduğunu ve hayvanlara sakin bir şekilde yaklaşılması gerektiğinin altını çizen Onur Akça, “Kaçan hayvanlara biz gelene kadar saldırgan bir şekilde yaklaşılmaması gerekiyor. Hayvana saldırgan bir şekilde yaklaşırsanız, bu hayvanda korku oluşturuyor. Hayvan da ürktüğü için daha sert hareketler yapıyor. Bunun için kaçan hayvanlara daha sakin müdahale edilmesi gerekiyor. Korkutmadan yaklaştıklarında hayvanlar da sakinleşecektir. Böylece sıkıntı çözülmüş olacaktır. Kaçan hayvanlar da olmayacaktır. Hayvanların kaçmasının başlıca sebebi, şiddet görmesinden kaynaklı diye düşünüyorum. Herhangi bir boğa kaçma durumunda 153 Zabıta Hattı’nı arayarak bizleri arayarak, yardım isteyebilirler” diye konuştu.

Boğa Yakalama Timi, Kurban Bayramı süresince mallarını kaçıran vatandaşlara veterinerler, zabıtalar ve diğer görevlilerle birlikte hizmet verecek.
(İHA)

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“Boğa Yakalama Timi” kurbana hazır“Boğa Yakalama Timi” kurbana hazır
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Anahtar Kelimeler:
"Boğa Yakalama Timi" Samsun

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