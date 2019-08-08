'Boğa Yakalama Timi' kurbana hazır

Her Kurban Bayramı’nda ülkenin 4 bir tarafında görülen boğa kaçma olaylarının önüne geçmek isteyen İlkadım Belediyesi, kendi bünyesindeki personele eğitim vererek Boğa Yakalama Timi oluşturdu. 4 kişi ve 2 ekip olarak hizmet verecek olan tim, İlkadım Belediyesi Hayvan Pazarı’nda tatbikat gerçekleştirdi. Kaçan boğaları yakalayarak sahiplerine teslim eden tim görevlileri, vatandaşlardan da tam not aldı. Motorize olarak da olaylara hızlı reaksiyon veren boğa timinin kullandığı iğneler, hem hayvana hem de etinin yenmesine zarar vermiyor.

'BOĞA TİMİ 7/24 HİZMET VERECEK'

Boğaların yakalanıp, zarar verilmeden tekrar sahiplerine verileceğini ifade eden İlkadım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Onur Akça, “Belediye olarak boğa yakalama timi oluşturduk. Vatandaşlarımız 153 Zabıta Hattı’nı arayarak, boğalarının kaçtığını haber verdiğinde ekiplerimiz 7/24 olaylara müdahale edecekler. Hayvanlarda kullandığımız iğneler, tamamen hayvana zarar vermeyen iğnelerdir. Etlerinin yenmesinde bir sıkıntı oluşturmuyor” dedi.