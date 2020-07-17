HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Boğaz tahrişi: Neden olur, nasıl geçer?

Boğaz tahrişi: Neden olur, nasıl geçer?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 10:26 | Son Güncelleme

En hassas organlarımızdan biri olan boğaz; belli başlı mikrop ve virüsler sebebiyle enfeksiyon kapıp tahriş olabilir.

Boğaz tahrişi: Neden olur, nasıl geçer?

Bu tahriş sonucu ses kısılması, sesin çatallı çıkması gibi problemler meydana gelebilir. Günlük hayattaki rutin davranışların da sebep olabildiği bu problem karşısında birçok insan doktora gitme ihtiyacı hissetmiyor, boğazındaki tahrişi hafife alıyor. Ancak şiddetli ağrıların olduğu ve iyileşme görülmeyen durumlarda bir doktora görünmekte fayda vardır. Bu açıdan ilk etapta bireysel olarak uygulanabilecek yöntemlerle boğaz tahrişi kaç günde geçer sorusu da 1 hafta olarak cevaplanabilir. Her yaş grubundaki insanlarda görülebilmesi muhtemel problem olsa da genellik 4-7 yaş arasındaki çocuklarda daha çok görülür. Virüs kaynaklı gelişen boğaz tahrişi ateşle beraber seyreder. Boğaz tahrişine birçok etken sebep olabildiği gibi tedavi yöntemleri de yine aynı şekilde geniş bir yelpazede değerlendirilebilir.

Boğaz Tahrişi Neden Olur?

Boğaz tahrişi, fazla sıcak veya fazla soğuk bir şekilde tüketilen içecekler sebebiyle ortaya çıkabileceği gibi birçok solunum yolu enfeksiyonu da bu sorunu tetikleyebilir. Genel olarak mikropların kol gezdiği kış aylarında boğazlarda tahrişe rastlanması daha muhtemeldir.

1. Boğazın kuru olması

bottle-2582012_640

Boğazın normal şartlar altında devamlı olarak nemli olması gerekir. Solunan havada bulunan nem oranının azalmasıyla boğaz kurur. Gırtlak ve boğazdaki birçok bölge konuşma ve yutkunma gibi aktivitelerde devamlı olarak hareket halinde olduğu için boğazdaki nem oranının yeterli seviyelerde olması elzemdir.

2. Alerji

iStock-1176618214

Genellikle mevsim geçişlerinde ya da bazı gıdalara karşı vücudun gösterdiği reaksiyon sonucu boğaz tahriş olabilir. İlkbahar mevsimine geçişte havada uçuşan polenler özellikle alerji hassasiyeti olan kişilerin boğazlarını hassaslaştırıp tahrişe neden olur. Aslında uçuşan polenlerin etkisi devamlı olarak hapşırma ve öksürme şeklinde görülür. Şiddetlenen hapşırık ve öksürüklerin bir sonucu olarak boğazda tahriş sorunu yaşanabilir. Hatta sert öksürükler boğazın yırtılmasına dahi neden olabilir. Öksürük, ses kısıklığı, eklem ağrısı, gırtlakta kızarıklık, kuruma ve yanma, geniz akıntısı, yutma güçlüğü, ateş, kulak ağrısı, kas ağrısı, lenf bezlerinde şişme boğaz yırtılması belirtileri arasındadır.

3. Grip ve soğuk alınganlığı

sniff-4923113_1280

Özellikle havaların soğuduğu dönemlerde rastlanan soğuk algınlıkları, solunum sisteminde oluşturdukları enfeksiyonlar nedeniyle boğaz tahrişe neden olur. Tedavi edilmeyen tahriş iltihap oluşturarak enfeksiyonun yayılmasına sebebiyet verebilir.

4. Reflü

disease-4392164_1280 (1)

Bir sindirim sistemi hastalığı olan reflü sonucu vücutta meydana gelen semptomlar boğazı olumsuz yönde etkileyebilir. Çünkü reflü hastalığında midede biriken asit hareket eder. Bu asidin boğaza kadar ulaşması ise tahrişe yol açar. Mide asidi nedeniyle oluşan boğaz tahrişi şiddetli ağrılarla birlikte görülür.

5. Östaki borusu

listening-3079065_1280

Orta kulak östaki borusuyla direkt olarak genze bağlıdır. Bu orta kulakta bulunan ve oradaki sıvıyı akıtmayı sağlayan boru yani bir drenaj borusu olan östaki borusu eğer tıkanırsa iltihaba sebep olur. Bu durum da östaki borusu genze bağlı olduğundan direkt olarak boğazları etkiler ve tahrişe neden olur.

Boğazda tahrişe neden olan durumlar yalnızca bunlardan ibaret değildir. Boğaz tahrişi sigara gibi tetikleyicilerle de ortaya çıkabilir. Pasif içici olmak dahi bu sorunun ortaya çıkması için yeterli bir sebeptir. Sürekli olarak sert bir şekilde öksürmek, yüksek sesle konuşmak, bademcik ameliyatı olmak, bademcik iltihabı, hava kirliliği, yemek yerken sert bir cisim yutmak da boğazda tahrişe neden olabilecek etkenler arasındadır.

Boğaz Tahrişi Nasıl Geçer?

Boğazda kaşınma ve kuruluk hissetmeyle başlayan boğaz tahrişiyle beraber boğaz bölgesinde iltihaplanma görülüyorsa mutlaka bir uzman doktorun kontrolünden geçilmelidir. Doktorun yapacağı tetkikler sonucu vereceği antibiyotikler mutlaka kullanılmalıdır. Tedavi edilmeyen ve önemseyen boğaz iltihabı ağrıları bir süre sonra şiddetlenerek önüne geçilemez bir hal alabilir. Bunun için antibiyotiklerle iltihabın kurutulması önemlidir. Eğer iltihap söz konusu değilse alternatif tıp yöntemleri uygulanabilir.

1. Tuzlu su

su ve içine atılacak tuz

1 bardak ılık suya 1 çay kaşığı tuz karıştırarak hazırladığınız karışımı gargara yapın. Burada kullanılan su ne çok sıcak ne de çok soğuk olmalıdır. Çünkü sıcak su boğazı yumuşatır ancak çok sıcak su zaten tahriş olmuş boğazın acımasına neden olabilir. Günde en az 2 kez bu karışımı düzenli bir periyotta gargara yapın. Bu uygulama sonucu boğaz kaşıntısı, balgam, geniz akıntısı gibi durumlardan da kurtulup tahriş olmuş boğazınızın yumuşadığını görebilirsiniz.

2. Limonlu su

lemon-1198006_1280

Tıpkı tuzlu su gibi boğaz tahrişine limonlu su da iyi gelir. Hazırlanacak karışım boğazda bulunan bakterilerin yok edilmesine katkı sağlayarak enfeksiyon kapmış, iltihaplanmış boğazın tahrişinin geçmesine ve iyileşme süresinin kısalmasına yardımcı olur. Boğaz tahrişine iyi gelen limonlu su karışımı hazırlamak için 1 bardak suya 1 tatlı kaşığı yeni sıkılmış limon suyu ekleyip karıştırın. Bu karışımla yapacağınız gargara boğazı yumuşatır. Hastalığın iyileşmesi için tercih edilebilecek iyi bir tedavi yöntemidir.

3. Elma sirkesi

iStock-180888652

Öksürükten tahriş olan boğaza ne iyi gelir sorusunun cevaplarından biri de elma sirkesidir. Çünkü elma sirkesi, antiseptik özelliği sayesinde enfeksiyonları gideren doğal bir antibiyotiktir. Birçok hastalığa iyi gelen elma sirkesi, zararlı bakterileri ortadan kaldırırken boğazda oluşan tahrişleri iyileştirir. Bunun için 1 kaşık elma sirkesini 1 bardak ılık suya ekleyin. Bu karışımı 1 tatlı kaşığı bal ve az miktarda zencefil ilave edin ve hazırladığınız bu karışımı karıştırın. Ardından karışımı yutabilirsiniz.

4. Bal, zencefil ve limon karışımı

iStock-922372526

Sabah uyandığınızda ya da gece yatmadan önce zencefil, bal ve limonla hazırladığınız karışımı yediğinizde boğazınızda rahatlama ve yumuşama hissedebilirsiniz. Bu karışım; 1 tatlı kaşığı bala 1/4 çay kaşığı zencefil ve birkaç damla limon sıkılarak oluşturabilir. Burada zencefilin ayarını iyi tutturduğunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer zencefili çok fazla koyarsanız tadındaki acılık hoşunuza gitmeyebilir. Boğazı az da olsa yakarak rahatlama neden olan bu karışım sert öksürük sorunuyla mücadeleyle edenler için de etkili bir çözümdür.

Ayrıca 1 bardak ılık suya 1 tatlı kaşığı bal, 1 çay kaşığı zencefil ve yarım limon sıkarak oluşturacağınız karışımla gargara yapmanız da boğazınızı rahatlatarak tahrişe iyi gelir.

5. Adaçayı

adaçayı

Bal ve limon eklenerek hazırlanacak adaçayı boğaz tahrişine iyi gelir. Günde 2-3 bardağı geçmeyecek şekilde tahriş iyileşene kadar adaçayı tüketilebilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Dikkat! Sürekli kapalı ayakkabı giyiyorsanız...Dikkat! Sürekli kapalı ayakkabı giyiyorsanız...
LGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte 2020 LGS tercih dönemi!LGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte 2020 LGS tercih dönemi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Üstsüz güneşlenirken yakalandı

Üstsüz güneşlenirken yakalandı

Paylaşımına kaynanasından tepki! 'Gelinin koca bi...'

Paylaşımına kaynanasından tepki! 'Gelinin koca bi...'

Şehitler aynı fotoğrafta: Bunlar tesadüf değil

Şehitler aynı fotoğrafta: Bunlar tesadüf değil

Koronavirüste ikinci dalga için kritik uyarı

Koronavirüste ikinci dalga için kritik uyarı

İzmir'deki depremde korkutan olay! 7. kattan atladı

İzmir'deki depremde korkutan olay! 7. kattan atladı

Gören gözlerine inanamıyor! Kontağı kapatıp, vitesi boşa alınca bakın ne oluyor

Gören gözlerine inanamıyor! Kontağı kapatıp, vitesi boşa alınca bakın ne oluyor

İlginizi Çekebilir

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İdrar kaçırma tedavisinde kök hücre umudu

İdrar kaçırma tedavisinde kök hücre umudu

Ayak sağlığı için bunlara dikkat! Yazın giyilen sert tabanlı terlik ve sandaletler...

Dikkat! Sürekli kapalı ayakkabı giyiyorsanız...

İşte elleri tahrişten korumanın 5 yolu!

Sıvı sabun yerine kalıp sabun kullanırsanız...

20 yaş dişlerinde şişme ve çene sorunları nasıl iyileşir?

Ağızdaki en büyük tehlike 20 yaş dişleri!

İnmede evde boyun doppler ultrason

İnmede evde boyun doppler ultrason

Yüz estetiğinde çene ve yanakların önemi

Yüz estetiğinde çene ve yanakların önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.