HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Boğaziçi eylemleri' davasında arbede! Duruşma başlamadan ertelendi

'Boğaziçi eylemleri' davasında arbede! Duruşma başlamadan ertelendi

21.03.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler sırasında, Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıktığı ve bir güvenlik görevlisinin boynunu sıktığı iddiasıyla 14 sanığın yargılandığı davada arbede çıktı. Mahkeme hakimi, duruşmaya izleyici almak istememesi üzerine duruşma salonu önünde bulunan CHP milletvekilleri ve sanık avukatları ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine mahkeme hakimi, duruşmayı başlatmadan erteledi.

'Boğaziçi eylemleri' davasında arbede! Duruşma başlamadan ertelendi

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 'Boğaziçi eylemleri' davasının duruşmasına bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya CHP milletvekilleri de izleyici olarak takip etti. Duruşmada sanık avukatları talepte bulundu. Mahkeme hakimi, sanık avukatlarının taleplerini değerlendirmedi. Bunun üzerine sanık avukatı tepki gösterdi.

Hakim, avukatın duruşma düzenini bozduğunu söyleyerek uyardı. Avukat buna da itiraz edince hakim avukatın salondan zorla çıkarılması talimatı verdi. Salonda bulunan diğer avukatlar ve CHP milletvekilleri ise avukatın çıkarılmasına tepki göstererek adliye güvenliğine engel oldu. Hakim ile savcı duruşma salonunu terk etti. Bunun üzerine duruşmaya ara verildi.

de695abb7c6df372aa5af98eae6a6d8c

DURUŞMA BAŞLAMADAN ERTELENDİ

Aranın ardından mahkeme hakimi, duruşmaya izleyici almak istememesi üzerine duruşma salonu önünde bulunan CHP milletvekilleri ve sanık avukatları ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine mahkeme hakimi, duruşmayı başlatmadan erteledi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 lider yeniden bir araya geliyor! İşte masadaki en önemli konu6 lider yeniden bir araya geliyor! İşte masadaki en önemli konu
İşte savaşı kazanacak taraf! "Yüzde 93 oranla..."İşte savaşı kazanacak taraf! "Yüzde 93 oranla..."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Temel konularda anlaşma yakınDışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Temel konularda anlaşma yakın
Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Üniversitesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O grafik dikkat çekti: %8'lik düşüş...

O grafik dikkat çekti: %8'lik düşüş...

İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"

İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"

Çin'den flaş Rusya kararı! Bunu beklemiyordu

Çin'den flaş Rusya kararı! Bunu beklemiyordu

Türkü evinde istek parça kavgası!

Türkü evinde istek parça kavgası!

Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü!

Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü!

Kameralar kayıttaydı... Kalbinden bıçaklayıp öldürdü

Kameralar kayıttaydı... Kalbinden bıçaklayıp öldürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.