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Boğaziçi eylemleri: Öğrenciler ne istiyor?

07.01.2021 18:43 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Melih Bulu'nun, 2 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması, üniversitede tepki çekti. BBC Türkçe, eylemlerle ilgili başından itibaren yaşananları derledi ve eylemler sırasında öğrencilere, protestolarının gerekçelerini ve taleplerini sordu.

https://www.youtube.com/watch?v=1dquYfeo4BE

Prof. Dr. Melih Bulu'nun, 2 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması, üniversitede tepki çekti.

Üniversite öğrencileri tarafından 4 Ocak'ta gerçekleştirilen ilk protestoda, polis ile öğrenciler karşı karşıya geldi.

5 Ocak'ta polisin sabah eylemle ilgili olarak eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonlarda, 20'den fazla kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınanlar arasında örgütsel kaydı olanların bulunduğunu, küçük bir kısmının Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğunu açıkladı.

Aynı gün, kampüsteki devir teslim töreninde öğretim üyeleri, rektör atamasına tepki gösterdi.

Boğaziçili öğrenciler, hem rektör ataması hem de gözaltılara karşı 6 Ocak'ta tekrar eylem yapmak istedi.

Buna karşı İstanbul Valiliği, Beşiktaş ve Şişli'deki tüm toplantı ve gösterilere yasak getirdi.

Bunun üzerine öğrenciler Kadıköy'de bir gösteri çağrısı yaptı.

Öğrenciler, kampüste yaptıkları eylem ardından, motorla Kadıköy'e geçmek üzere sahilden Beşiktaş'a yürüdü.

Kadıköy'deki eylemin sona erdiği saatlerde, Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü'nde bulunan küçük bir protestocu öğrenci grubunun yanına gitti.

BBC Türkçe, eylemlerle ilgili başından itibaren yaşananları derledi ve eylemler sırasında öğrencilere, protestolarının gerekçelerini ve taleplerini sordu.

Video-haber: Neyran Elden, Mahmut Hamsici

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