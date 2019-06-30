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"Boğaziçi Film Festivali" başvuruları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 18:09 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla, Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından bu yıl 7.'si düzenlenen festivalin başvuruları 16 Ağustos'ta sona erecek

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından bu yıl "7. Boğaziçi Film Festivali"nin başvuruları başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları ve TRT'nin kurumsal iş ortaklığıyla gerçekleştirilecek festivale, "bogazicifilmfestivali.com" adresinden başvurulabilecek.

Festivalde, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" ve "Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması"nın yanı sıra yapım ve fikir aşamasındaki film projelerinin kabul edileceği "Bosphorus Film Lab" bölümü yer alacak.

- En iyi film ödülü 100 bin lira

Türkiye sinemasının son bir yılına odaklanarak hazırlanan "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda "En İyi Film Ödülü"nü kazanan film 100 bin liranın sahibi olacak.

Aynı kategoride ayrıca "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmeni", "En İyi Kurgu" ve "FİYAB En İyi Yapımcı" dallarında da para ödülleri verilecek.

Festivalin başından beri süren kısa film desteği ise "Kısa Kurmaca Film" ve "Kısa Belgesel Film" olmak üzere iki farklı kategoride devam edecek. Kurmaca, animasyon ve deneysel türündeki filmlerin yarışacağı festivalde her iki kategoride bir film 10'ar bin liralık ödülün sahibi olacak. Ayrıca tüm kısa filmler 25 bin lira değerindeki "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü" için de yarışacak.

- Yerli sinemaya destek devam ediyor

Türkiye sinemasında filmlerin gelişmesine katkı sağlamak, genç yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi destek oluşturmak amacıyla gerçekleşen "Bosphorus Film Lab"e başvuranlar ise "Pitching" kategorisinde "TRT Ortak Yapım Ödülü"nü alırken, "Work in Progress" kategorisinde de 25 bin lira değerindeki "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü"nü kazanabilecek.

Bu yıl 18-25 Ekim'de sinemaseverleri ağırlayacak "7. Boğaziçi Film Festivali"nin 16 Ağustos'ta sona erecek.

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