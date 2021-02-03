Boğaziçi Üniversitesi eylemcilerinden 30’u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Boğaziçi Üniversitesinde rektör atanmasına tepki bahanesiyle korsan gösteri yaparken önceki gün gözaltına alınan 51 kişiden 30’u sevk edildiği nöbetçi savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi önündeki protesto gösterilerinde yaşanan olayların ardından gözaltına alınan 51 kişi bugün emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Şüphelilerin nöbetçi savcılıktaki işlemleri sürerken adliye önünde bir grup toplanarak sloganlar atarak öğrencilerin serbest bırakılmalarını talep etti.

Nöbetçi savcılıkta işlemleri tamamlanan şüphelilerden 30’u tutuklama, 12’si ev hapsi, 9’u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

