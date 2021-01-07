Boğaziçi Üniversitesi protestolarında 2 öğrenci hakkında tutuklama talep edildi

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto gösterileri sonrası gözaltına alınarak savcılığa sevk edilen 24 kişiden 2'si tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. 22 öğrenci ise serbest bırakıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun aktardığı bilgilere göre, 21 öğrenci adli kontrolle, bir öğrenci de de herhangi bir kısıtlama olmadan serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin gözaltına alınan 40 kişiden 24'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

https://twitter.com/MSTanrikulu/status/1347202613549256704

4 Ocak 2021 günü Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs ana giriş kapısı önünde üniversiteye rektör atanması ile ilgili basın açıklaması ve protesto gösterisi yapan 24 kişi ertesi gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

"2911 sayılı kanuna muhalefet" ile "görevli memura mukavemet" suçlamalarıyla gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.