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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt

08.06.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'dan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sen o üniversiteye bırak rektör olmayı, orada ders verecek kapasiteye bile sahip değilsin. Sende onur varsa istifa et. İstifa bir erdemdir" çağrısına yanıt geldi. Prof. Bulu, "Açıklamalarınızı asılsız haberler yerine sorumluluk taşıyan her siyasetçi gibi güvenilir bilgi kaynaklarına danışarak yapmanızın her bakımdan daha sağlıklı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'ya istifa çağrısında bulunmuş ve "Demokrasiden söz ediyoruz, üniversitelerin özerkliğinden söz ediyoruz. Üniversiteler bilim ürettiğinde Türkiye katma değeri yüksek ürünler üretmeye başlar diyoruz. Boğaziçi'ne malum bir kayyum rektör atadılar. Sen, o üniversiteye bırak rektör olmayı, orada hoca bile olamazsın. Kardeşim sende onur varsa istifa et. İstifa et ya. Neden istifa etmiyorsun? Hocaların görevine son veriyor, hangi mantıkla? Üniversitenin rektörü bilime düşman olur mu? Rektör bilime düşman, bilim insanına düşman" ifadelerini kullanmıştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'ya istifa çağrısıCHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'ya istifa çağrısı

BULU'DAN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Melih Bulu, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Melih Bulu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun benim Boğaziçi’nde ders bile veremeyeceğimi ve bazı hocaların dersine son verdiğimi iddia etti. Kendisinin üslubunu bir kenara bırakarak konunun esasına ilişkin birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. 2002 - 2010 yılları arasında Boğaziçi İşletme Bölümü’nde sekiz sene boyunca fiilen ders verdiğimi herhalde bilmiyorsunuz.

"GÜVENİLİR KAYNAKLARA DANIŞMALISINIZ"

"Üniversitemizde geçmiş dönemlerde ders vermiş olan bazı hocaların yeni dönemde ders vermeyecek olmasına ilişkin kararlar da şahsım tarafından değil, ilgili akademik karar vericilerin objektif kriterleriyle alınmıştır. Açıklamalarınızı asılsız haberler yerine sorumluluk taşıyan her siyasetçi gibi güvenilir bilgi kaynaklarına danışarak yapmanızın her bakımdan daha sağlıklı olacağına inanıyorum."

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