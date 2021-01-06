Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu: Niye istifa edeyim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, üniversiteye rektör olmak için kendisinin başvuru yaptığını, 9 adayın başvurduğunu, mülakatın ardından YÖK'ün yaptığı değerlendirmeyle Cumhurbaşkanı tarafından atandığını söyledi. Habertürk'te Akşam Haberleri'nde Veyis Ateş'e konuşan Bulu, "Tepkilerin ardından istifa edecek misiniz?" yönündeki soruya ise, "Yok canım, niye istifa edeyim" diye yanıt verdi. Boğaziçi'nin üniversite içinden rektör atama gibi bir geleneği olduğu eleştirileri konusunda, üniversiteye daha önce de Boğaziçi Üniversitesi'ne dışından rektör ataması yapıldığını belirterek "Ama daha da önemlisi ben Boğaziçiliyim. Doktoramı Boğaziçi'nde yaptım" dedi. Bulu, atama sistemine ilişkin ise "Hocalar oy verecek rektör seçilecek diye bir şey yok, her yerde atanıyor. Bir kurumu yönetecek kişinin seçimle gelmesi pek kullanılan yöntem değil, demokrasi çok doğru bir yöntem ama ama herkese bir oy vererek rektör seçemezsiniz" dedi.

'Olayın nedeni prov**oka**syon' Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin protesto hakkının olduğunu belirten Bulu, tepkileri beklediğini, ancak gözaltına alınan 17 kişiden sadece ikisinin Boğaziçi öğrencisi olduğunu belirterek, protestolarda "olay olmasının nedeni provokasyonlar" diye konuştu. Polisin üniversite kapısını kelepçe takarak kapatmasıyla ilgili olarak da 'kapı kırık olduğu için polisin öyle pratik bir çözüm bulduğunu' belirten Bulu "Polis kampüsün önünde öğrenci olmayanların girişini durdurmak için oradaydı" dedi. AKP ile ilişkisi AKP'den adaylığının, siyasetle ilişkisi ile rektör olarak atanması arasında bağlantı kurularak eleştirilmesi konusunda ise Bulu, "Pek bilinmiyor ama ben siyasete CHP'de başladım", "siyasete hep akademisyen gözlüğüyle bakan birisiyim" dedi. Bulu, Ateş'in "AK Parti ile ilişkiniz nerede başlıyor?" sorusuna "Ben Boğaziçi'nde doktora yaparken, AK Parti'nin kurulduğu haberleri yayılınca ben de Sarıyer, Boğaziçi Sarıyer'de olduğu için, ben de oraya gittim. Dedim ben bu işin içerisinde yer almak istiyorum dedim. Onlar da sağolsunlar beni kurucu, yönetim kurulu üyesi olarak aldılar." dedi.

Bulu, AKP'den adaylığı konusunda "Aday oldum, ama çok çalışamadığım için seçilemedim" dedi. "2009'da aktif siyaseti bıraktım" diyen Bulu, Ateş'in kendisine 2015'te AKP'den İstanbul 1. bölge milletvekili aday adayı olduğunu hatırlatması üzerine "O yani o şeydi, aday adayı oldum ama yani çok önemli değil, bir kere aday oldum ama seçilmedim". dedi. 2002'de AKP Sarıyer ilçe teşkilatı kurucusu olan Bulu, 2015'te AKP İstanbul Milletvekili Aday Adayı olarak seçimlere katılmıştı. İntihal iddiaları Doktora tezi ve sonraki diğer tezlerinde intihal olduğu iddialarının gündeme gelmesi ve ardından tezlere ulaşımı kaldırdığı iddialarına ise Bulu, "Bu tezlerin ilk kısmında literatür yazar ve buradaki her şey alıntıdır. Kaynaklarımı yazmışım. Benim hatam tırnak içine almamış olmak" dedi ve bu kurallarla ilgili çok fazla değişiklikler olduğunu ifade etti. Üniversitede kendisine yönelik tepkinin "çok az" olduğunu belirten Bulu, "işler yerine oturdukça bunun da azalacağını" söyledi. 'Boğaziçi kendisini fildişi kuleye koymuş' Bulu ayrıca, "Boğaziçi kendisini fildişi kuleye koymuş, Ankara'da YÖK'te daha fazla yer alması lazım" diye konuştu.