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BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 15:56 | Son Güncelleme

BABASININ EVLENECEĞİ GÜRCÜ KADININ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, babasının evleneceği Gürcistan uyruklu Nana Gokhıdze'yi (32) tartışma sırasında boğazını keserek öldüren Samet Yapıcı (31) adliyeye sevk edildi.

BABASININ EVLENECEĞİ GÜRCÜ KADININ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, babasının evleneceği Gürcistan uyruklu Nana Gokhıdze'yi (32) tartışma sırasında boğazını keserek öldüren Samet Yapıcı (31) adliyeye sevk edildi. Samet Yapıcı suçlamaları kabul etmedi. Olay dün öğleden sonra, Kartepe ilçesinde Yapıcı ailesine ait evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Samet Yapıcı, babasının evlenmek için işlemleri devam ettirdiği Gürcistan uyruklu Nana Gokhıdze ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Samet Yapıcı, eline geçirdiği bıçakla genç kadının boğazını kesti. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye götürülen Gokhıdze, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Samet Yapıcı bir sürücüyü tehdit ederek aracına bindi. Gasp edilen otomobilin Sakarya'nın Sapanca ilçesi Yanık Deresi yakınlarında olduğu belirlenerek Samet Yapıcı yakalandı. Gözaltına alınan Samet Yapıcı emniyetteki ifadesinde, olayla ilgili bir bilgisi olmadığını söyleyerek, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi. Yapıcı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü -Samet Yapıcı'nın asayiş şube müdürlüğünden çıkarılarak adliyeye götürülmesi HABER-KAMERA Alişan KOYUNCUİZMİT(Kocaeli), (DHA) ============================================== (Tür: Yurt)

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