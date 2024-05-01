Akılalmaz olay! "Kaynanan ölüm büyüsü yaptırmış" dedi, kadına yapmadığı kalmadı: 'Anka kuşu gelecek...'

"Kaynanan sana ölüm büyüsü yaptırmış" dedi, Türk iş kadınının 5 milyon euro parasını aldı. Sahte medyum inanılmaz bir dolandırıcılık hikayesine imza attı.

"SENDE ÖLÜM BÜYÜSÜ VAR"

Almanya'nın Münih kentinde yaşayan bir Türk iş kadını, 6 yıl önce işsizlik maaşıyla geçinen Serkan ve Süreyya çiftiyle tanıştı. Adam iddialara göre rüyalarında geleceği gördüğünü söyledi. Kadına fal bakmaya başladı. Sözde büyücü kadına "Sen de ölüm büyüsü var" diyerek cin çıkarma seansları yapmaya başladı. O seanslarda içtiği sıvılarla kendinden geçen kadın, aile sırlarını paylaşmaya başladı. O aile sırlarını adam da kadına geri anlatarak kadının güvenini kazandı.

KOCASININ ALDATTIĞINA İNANDIRDI

Kadından sürekli para alan adam, kocasının onu aldattığına inandırdı. Yetmedi adam Ordu'daki annesine kadının falını gönderdi. Annesi de sözde fala bakıp 200 bin euro aldı.

Lüks bir hayat süren sahtekar çektiği videolarla göz boyamaya çalışıyordu. Büyülü diyerek kadına Münih'teki evini bile sattırdı. Sahtekar, kadın üzerinde tam hakimiyet kurduktan sonra "Bundan sonra tüm iyilikler de kötülükler de benden gelecek sana" dedi. Sözde medyum, avucunun içinde aldığı kadından sık sık para kopardı.

"ANKA KUŞU GELECEK VE YUKARIYA ÇIKACAĞIM"

Sözde medyum çektiği videolarda "Kaynanan aynı şekilde senin ay başını alıp okutturmuş abla... Ben abdest aldıktan sonra anka kuşu gelecek ve beni alacak yukarıya çıkacağım. Şimdi ben burada yatacağım ve yattıktan sonra da sana bazı şeyleri söyleyeceğim gördüğüm ne varsa onları söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Show Haber'in haberine göre iş kadını ilaçlı suları içmeyi bırakınca yaşadıklarını ailesine anlattı. 6 yılda kendisinden 5 milyon euro yani 175 milyon TL alan adam hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis, şimdi Türkiye'ye kaçan çifti her yerde arıyor.







