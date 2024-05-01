HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Akılalmaz olay! "Kaynanan ölüm büyüsü yaptırmış" dedi, kadına yapmadığı kalmadı: 'Anka kuşu gelecek...'

Akılalmaz olay! "Kaynanan ölüm büyüsü yaptırmış" dedi, kadına yapmadığı kalmadı: 'Anka kuşu gelecek...'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
01.05.2024 21:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da sözde bir büyücü, Türk iş kadınını yıllar boyunca kandırdı. Kayınvalidesinin ölüm büyüsü yaptırdığını söyleyen sözde büyücü, kadının tam 5 milyon eurosunu aldı. Gerçek, iş kadınının ilaçlı suları içmeyi bırakınca, olanları ailesine anlatmasıyla ortaya çıkarken polis, Türkiye'ye kaçan Serkan ve Süreyya çiftini her yerde arıyor.

Akılalmaz olay! "Kaynanan ölüm büyüsü yaptırmış" dedi, kadına yapmadığı kalmadı: 'Anka kuşu gelecek...'

"Kaynanan sana ölüm büyüsü yaptırmış" dedi, Türk iş kadınının 5 milyon euro parasını aldı. Sahte medyum inanılmaz bir dolandırıcılık hikayesine imza attı.

"SENDE ÖLÜM BÜYÜSÜ VAR"

Almanya'nın Münih kentinde yaşayan bir Türk iş kadını, 6 yıl önce işsizlik maaşıyla geçinen Serkan ve Süreyya çiftiyle tanıştı. Adam iddialara göre rüyalarında geleceği gördüğünü söyledi. Kadına fal bakmaya başladı. Sözde büyücü kadına "Sen de ölüm büyüsü var" diyerek cin çıkarma seansları yapmaya başladı. O seanslarda içtiği sıvılarla kendinden geçen kadın, aile sırlarını paylaşmaya başladı. O aile sırlarını adam da kadına geri anlatarak kadının güvenini kazandı.

KOCASININ ALDATTIĞINA İNANDIRDI

Kadından sürekli para alan adam, kocasının onu aldattığına inandırdı. Yetmedi adam Ordu'daki annesine kadının falını gönderdi. Annesi de sözde fala bakıp 200 bin euro aldı.

Lüks bir hayat süren sahtekar çektiği videolarla göz boyamaya çalışıyordu. Büyülü diyerek kadına Münih'teki evini bile sattırdı. Sahtekar, kadın üzerinde tam hakimiyet kurduktan sonra "Bundan sonra tüm iyilikler de kötülükler de benden gelecek sana" dedi. Sözde medyum, avucunun içinde aldığı kadından sık sık para kopardı.

"ANKA KUŞU GELECEK VE YUKARIYA ÇIKACAĞIM"

Sözde medyum çektiği videolarda "Kaynanan aynı şekilde senin ay başını alıp okutturmuş abla... Ben abdest aldıktan sonra anka kuşu gelecek ve beni alacak yukarıya çıkacağım. Şimdi ben burada yatacağım ve yattıktan sonra da sana bazı şeyleri söyleyeceğim gördüğüm ne varsa onları söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Show Haber'in haberine göre iş kadını ilaçlı suları içmeyi bırakınca yaşadıklarını ailesine anlattı. 6 yılda kendisinden 5 milyon euro yani 175 milyon TL alan adam hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis, şimdi Türkiye'ye kaçan çifti her yerde arıyor.


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zehir saçıyor: Elektronik sigarada kurşun ve uranyum tehlikesi! Özellikle o aromada iki kat daha fazla... Zehir saçıyor: Elektronik sigarada kurşun ve uranyum tehlikesi! Özellikle o aromada iki kat daha fazla...
Taksim ve İstiklal Caddesi için yeni kararTaksim ve İstiklal Caddesi için yeni karar
MSB acı haberi duyurdu! Bir askerimiz şehit olduMSB acı haberi duyurdu! Bir askerimiz şehit oldu
Anahtar Kelimeler:
büyü
En Çok Okunan Haberler
Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Kuyumculardan ‘altın’ isyanı!

Kuyumculardan ‘altın’ isyanı!

Ankara'daki sağanak yağış sürüyor! Yollar çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı, vatandaşlar araçlarda mahsur kaldı

Ankara'daki sağanak yağış sürüyor! Yollar çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı, vatandaşlar araçlarda mahsur kaldı

İsmail Saymaz'dan Ali Erbaş'a 'makam aracı' tepkisi: 'Bu kadar para vereceğine dil kursuna gidip Arapça öğren'

İsmail Saymaz'dan Ali Erbaş'a 'makam aracı' tepkisi: 'Bu kadar para vereceğine dil kursuna gidip Arapça öğren'

Korhan Berzeg'in ölümünde korkunç şüphe! 'Sırtlan' detayı dikkat çekti

Korhan Berzeg'in ölümünde korkunç şüphe! 'Sırtlan' detayı dikkat çekti

Çok konuşulacak İmamoğlu iddiası: Özel'i vazgeçirdi

Çok konuşulacak İmamoğlu iddiası: Özel'i vazgeçirdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.