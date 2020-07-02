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Boğulan gencin arkadaşının feryadı yürek dağladı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2020 16:23 | Son Güncelleme

Adana’da Hacı Mustafa Yıldız (28), serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü’nde boğuldu. Yıldız’ın arkadaşının, “Yüzenler vardı, yardım istedik, kimse yardım etmedi. Allah’ım ne olur, bir şey olmasın ona” diye feryat etmesi yürek burktu.

Boğulan gencin arkadaşının feryadı yürek dağladı

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Mustafa Yıldız, 2 arkadaşıyla birlikte otomobile binerek, Seyhan Baraj Gölü kıyısında gezmeye çıktı. Araçtan inip, göl kenarında arkadaşlarıyla oturarak, sohbet eden Yıldız, bir süre sonra serinlemek için suya girmek istedi. Arkadaşlarının boğulma tehlikesine karşı uyardığı Yıldız, göle girdi. Bir süre sonra Yıldız, suda çırpınmaya başladı. Arkadaşları gölde yüzenlerden yardım isterken, Yıldız da sudan çıkamayarak derine battı. Yıldız’ın arkadaşlarının bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suya girdiği yerde arama yapan su altı polisi, Yıldız'ı bularak kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansa bindirilen Yıldız'a müdahale edildi ancak hayata döndürülemedi.

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Hacı Mustafa Yıldız'ın arkadaşlarından biri, “Kimse yardım etmedi. Yüzenler vardı, yardım istedik, korktular, arabalarına binip gittiler. Biz yüzmek için gelmedik, manzaraya bakmaya geldik. Mustafa 'yüzme biliyorum' dedi ve girdi. Allah’ım ne olur, ona bir şey olmasın” diyerek, gözyaşı döktü.

Hacı Mustafa Yıldız’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA

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