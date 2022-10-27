HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Boğulma' ihbarını gitmişlerdi! Gerçek bambaşka çıktı: Keyifli vakit geçirdim

'Boğulma' ihbarını gitmişlerdi! Gerçek bambaşka çıktı: Keyifli vakit geçirdim

27.10.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Atakum ilçesinde "boğulma" ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Olayı araştıran ekipler uçurtma sörfü yapan bir kişiyle karşılaştı. Denizden çıkan şahıs, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Keyifli vakit geçirdim. Üşüdüm, çıkmak üzereydim. Beni şikayet etmişler." dedi.

'Boğulma' ihbarını gitmişlerdi! Gerçek bambaşka çıktı: Keyifli vakit geçirdim

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma ihbarı üzerine başlatılan araştırmada, ihbarda bulunulan kişinin uçurtma sörfü yaptığı anlaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin denize girdiği ve kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Boğularak can verdi! Dersten önce sorduğu soru yürek burktu Boğularak can verdi! Dersten önce sorduğu soru yürek burktu

İncesu Mahallesi'ne giden ekipler, denizde arama çalışması gerçekleştirdi. Bu sırada denizden çıkan Yaşar Yılmaz (48), ekiplere kitesurf yapmak için denize girdiğini söyledi.

gg

"ÜŞÜDÜM, ÇIKMAK ÜZEREYDİM: BENİ ŞİKAYET ETMİŞLER"

Yılmaz, gazetecilere, uçurtma sörfünün Karadeniz'de yaygın bir spor dalı olmadığını, bu sporla 4-5 kişinin ilgilendiğini belirterek, "Bugün de rüzgar biraz zayıf ama geldim, su iyi ve akıntı yoktu, keyifli vakit geçirdim. Üşüdüm, çıkmak üzereydim. Beni şikayet etmişler. Can yeleğim, elbisem ve güvenlik önlemlerim tam takım. Allah'ın izniyle suyun üzerinde kalıyoruz. Çok açılmıyorum zaten, 500 metre ileriden geri dönüyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 kişinin ölümüne neden olmuştu! 'Kaza bir anda oldu'2 kişinin ölümüne neden olmuştu! 'Kaza bir anda oldu'
Hepsi aynı evden çıktı! 1 milyondan fazla euro ve 900 bin dolar...Hepsi aynı evden çıktı! 1 milyondan fazla euro ve 900 bin dolar...
MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu, adliyeye böyle götürüldüMLKP üyesi Cebrail Gündoğdu, adliyeye böyle götürüldü
Anahtar Kelimeler:
Samsun Atakum sörf boğulma

En Çok Okunan Haberler

Yeni maaşlar için ipucu! TCMB Başkanı açıkladı

Yeni maaşlar için ipucu! TCMB Başkanı açıkladı

Otopark ücreti tartışma yarattı: 'Sakın ödemeyin'

Otopark ücreti tartışma yarattı: 'Sakın ödemeyin'

Kız çocuğu ahırda feci şekilde can verdi! Çığlıklarına uyandılar

Kız çocuğu ahırda feci şekilde can verdi! Çığlıklarına uyandılar

Anketten ses getirecek sonuçlar! Bu kez onlar oylandı: 7 isim ilk 10'da yer almadı

Anketten ses getirecek sonuçlar! Bu kez onlar oylandı: 7 isim ilk 10'da yer almadı

Kuryeyi hayrete düşüren istek! "Yıllardır kendime alamadım utancımdan"

Kuryeyi hayrete düşüren istek! "Yıllardır kendime alamadım utancımdan"

Şaşırtan görüntü: Beline sarıp kaçırmaya çalıştı! Tam bin 100 adet

Şaşırtan görüntü: Beline sarıp kaçırmaya çalıştı! Tam bin 100 adet

İlginizi Çekebilir

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.